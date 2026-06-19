वलीमे की दावत के चक्कर में फंस गया दूल्हा और मामा, गोमांस बनवाने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

शामली में गोकशी करके वलीमे की दावत में गोमांस बनाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दूल्हा और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया है।

Shamli News: यूपी के शामली में हुई शादी के बाद वलीमे की दावत दी गई। दावत में आए मेहमानों के लिए गोमांस बनवाया गया। इसकी खबर जब पुलिस को लगी तो तुरंत जांच पड़ताल शुरू हुई। शुक्रवार को पुलिस ने जंगल में गोकशी कर वलीमे की दावत में गोमांस का प्रयोग किए जाने का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस का दावा है कि जंगल में गोकशी कर गोमांस को स्कार्पियो से बैंक्वेट हॉल में लाया गया। पुलिस ने जंगल से गोवंश के अवशेष बरामद किए और कार्यक्रम के बीच से ही दूल्हे और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया। बैंक्वेट हॉल को भी सील कर दिया गया है।

गुरुवार रात करीब नौ बजे एसआई गौरव चौहान पुलिस टीम के साथ खुरगान पुल के नीचे चेकिंग कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि गांव खुरगान के जंगल में यमुना किनारे मोहसिन की ट्यूबवेल के पास कुछ लोगों ने गोकशी की है। आरोपी गोमांस को काले रंग की स्कार्पियो में कैराना की तरफ ले गए हैं, जबकि अवशेष बोरिंग के गड्ढे में डाल गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें गोवंश के अवशेष बरामद हुए। इसके बाद पशु चिकित्सक ने गोमांस के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। अवशेष को गड्ढे में दबवा दिया। इसके बाद पुलिस ने मोहल्ला रेतावाला स्थित मुगल गार्डन मैरिज होम में छापेमारी की। यहां मोहल्ला छड़ियान निवासी फरमान की शादी के बाद वलीमे की दावत रखी गई थी।

40 भगौने में तैयार कराया गया था गोमांस पुलिस के मुताबिक बैंक्वेट हॉल में दावत के लिए करीब 40 भगौने खाना तैयार किया गया था, जिनमें गोमांस का प्रयोग किया गया था। पुलिस ने दूल्हा फरमान और उसके मामा सलमान निवासी मोहल्ला छड़ियान को गिरफ्तार कर लिया। दस किलो कच्चा मांस भी बरामद हुआ। पुलिस ने इसे और मांस से बने खाने को गड्ढे में दबा दिया। स्कॉर्पियो को भी कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि स्कार्पियो दूल्हे फरमान को दहेज में मिली थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक समयपाल अत्री ने बताया कि मैरिज होम संचालक हाजी अनीस का नाम भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा चांद मस्जिद निवासी शौकत गुज्जर, मोहल्ला रेतावाला निवासी साबू कुरैशी फरार हैं, इनकी तलाश की जा रही है। बैंक्वेट हॉल को भी सील कर दिया गया है।

वलीमा में आए लोगों में मची अफरातफरी पुलिस के पहुंचते ही बैंक्वेट हॉल में दावत में शामिल होने आए लोगों और मेहमानों में अफरातफरी मच गई। जांच के बाद गोमांस की पुष्टि होने पर दूल्हे और उसके मामा को हिरासत में ले लिया गया। इससे वहां आए अन्य लोग भी भाग खड़े हुए।

दो दिन पहले ही हुई थी शादी वलीमे की दावत के खाने में गोमांस का इस्तेमाल करने वाले फरमान की चंडीगढ़ में कपड़े की दुकान बताई गई है। 16 जून को फरमान की मोहल्ले में ही एक व्यक्ति के यहां बारात गई थी। बारात का कार्यक्रम शामली रोड स्थित एक बारातघर में कराया था।