Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वलीमे की दावत के चक्कर में फंस गया दूल्हा और मामा, गोमांस बनवाने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

Dinesh Rathour शामली/कैराना
Follow us on Google News
share

शामली में गोकशी करके वलीमे की दावत में गोमांस बनाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दूल्हा और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया है। 

वलीमे की दावत के चक्कर में फंस गया दूल्हा और मामा, गोमांस बनवाने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

Shamli News: यूपी के शामली में हुई शादी के बाद वलीमे की दावत दी गई। दावत में आए मेहमानों के लिए गोमांस बनवाया गया। इसकी खबर जब पुलिस को लगी तो तुरंत जांच पड़ताल शुरू हुई। शुक्रवार को पुलिस ने जंगल में गोकशी कर वलीमे की दावत में गोमांस का प्रयोग किए जाने का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस का दावा है कि जंगल में गोकशी कर गोमांस को स्कार्पियो से बैंक्वेट हॉल में लाया गया। पुलिस ने जंगल से गोवंश के अवशेष बरामद किए और कार्यक्रम के बीच से ही दूल्हे और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया। बैंक्वेट हॉल को भी सील कर दिया गया है।

गुरुवार रात करीब नौ बजे एसआई गौरव चौहान पुलिस टीम के साथ खुरगान पुल के नीचे चेकिंग कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि गांव खुरगान के जंगल में यमुना किनारे मोहसिन की ट्यूबवेल के पास कुछ लोगों ने गोकशी की है। आरोपी गोमांस को काले रंग की स्कार्पियो में कैराना की तरफ ले गए हैं, जबकि अवशेष बोरिंग के गड्ढे में डाल गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें गोवंश के अवशेष बरामद हुए। इसके बाद पशु चिकित्सक ने गोमांस के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। अवशेष को गड्ढे में दबवा दिया। इसके बाद पुलिस ने मोहल्ला रेतावाला स्थित मुगल गार्डन मैरिज होम में छापेमारी की। यहां मोहल्ला छड़ियान निवासी फरमान की शादी के बाद वलीमे की दावत रखी गई थी।

ये भी पढ़ें:शादी से पहले दूल्हे का कारनामा, मुसीबत में पड़े घर वाले, फिर पुलिस की हुई एंट्री

40 भगौने में तैयार कराया गया था गोमांस

पुलिस के मुताबिक बैंक्वेट हॉल में दावत के लिए करीब 40 भगौने खाना तैयार किया गया था, जिनमें गोमांस का प्रयोग किया गया था। पुलिस ने दूल्हा फरमान और उसके मामा सलमान निवासी मोहल्ला छड़ियान को गिरफ्तार कर लिया। दस किलो कच्चा मांस भी बरामद हुआ। पुलिस ने इसे और मांस से बने खाने को गड्ढे में दबा दिया। स्कॉर्पियो को भी कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि स्कार्पियो दूल्हे फरमान को दहेज में मिली थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक समयपाल अत्री ने बताया कि मैरिज होम संचालक हाजी अनीस का नाम भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा चांद मस्जिद निवासी शौकत गुज्जर, मोहल्ला रेतावाला निवासी साबू कुरैशी फरार हैं, इनकी तलाश की जा रही है। बैंक्वेट हॉल को भी सील कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:हैरान कर देगी लुटेरी दुल्हन की ये कहानी; एक परिवार को लगा दी चपत
ये भी पढ़ें:नाचती-गातीं महिलाओं पर चढ़ी बाइक, दुल्हन की चचेरी बहन-मामी की मौत

वलीमा में आए लोगों में मची अफरातफरी

पुलिस के पहुंचते ही बैंक्वेट हॉल में दावत में शामिल होने आए लोगों और मेहमानों में अफरातफरी मच गई। जांच के बाद गोमांस की पुष्टि होने पर दूल्हे और उसके मामा को हिरासत में ले लिया गया। इससे वहां आए अन्य लोग भी भाग खड़े हुए।

दूल्हा और उसका मामा गिरफ्तार

दो दिन पहले ही हुई थी शादी

वलीमे की दावत के खाने में गोमांस का इस्तेमाल करने वाले फरमान की चंडीगढ़ में कपड़े की दुकान बताई गई है। 16 जून को फरमान की मोहल्ले में ही एक व्यक्ति के यहां बारात गई थी। बारात का कार्यक्रम शामली रोड स्थित एक बारातघर में कराया था।

स्कॉर्पियो के टायर के निशान से पहुंची पुलिस

पुलिस को सूचना मिली थी कि गोकशी स्थल से नई स्कॉर्पियो कार में गोमांस ले लाया गया है। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्कॉर्पियो जा चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने खेत के आसपास स्कॉर्पियो के टायर के निशान देखे। कोतवाल समय पाल अत्री ने बताया कि खेत में टायरों के निशान के क्लोजअप फोटो लेकर उन्हें एक्सपर्ट के पास भेजा गया, जहां इसे स्कार्पियों के टायर बताया गया। इसे बाद पुलिस जांच करते हुए बैंक्वेट हॉल तक पहुंची।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Shamli News Dulha-dulhan Shadi-barat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।