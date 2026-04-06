सात फेरों से पहले ही दूल्हे ने किया खेला, रातभर इंतजार करती रही दुल्हन, नहीं आई बारात
मुरादाबाद में एक शादी समारोह का रंग में तब उदास हो गया। जब शादी के दिन दूल्हा फरार हो गया। उधर, दूल्हे की इंतजार में दुल्हन रातभर सजधज के बैठी रही। लेकिन बारात नहीं आई। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला मैनाठेर थाना क्षेत्र का है।
UP News: यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शादी समारोह का रंग में तब उदास हो गया। जब शादी के दिन दूल्हा फरार हो गया। उधर, दूल्हे की इंतजार में दुल्हन रातभर सजधज के बैठी रही। लेकिन बारात नहीं आई। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
ये मामला मैनाठेर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव में रविवार को बारात जानी थी लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हे के लापता हो जाने से दुल्हन और उसके परिजनों में कोहराम मच गया। करीब 18 महीने पहले रिश्ता तय हुआ था। शादी की तैयारियां पिछले कई दिनों से जोर-शोर से चल रही थीं। बारात से एक दिन पहले मेहमानों के लिए दावत का आयोजन भी किया गया था। बताते हैं रविवार को दोपहर में बारात जानी थी लेकिन सुबह होते ही लड़के के गांव से सूचना मिली कि दूल्हा घर से गायब हो गया है और बारात नहीं आएगी। यह खबर मिलते ही दुल्हन पक्ष में सकते में आ गया।
घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे, जहां काफी देर तक बातचीत होती रही लेकिन देर शाम तक भी दूल्हे का कोई सुराग नहीं लग सका। बताया जा रहा है कि मामला पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव का होने के कारण मैनाठेर थाने में शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। फिलहाल दूल्हे के अचानक गायब होने की घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।
प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा युवक, मोबाइल टॉवर पर चढ़ा
उधर, बाराबंकी में प्रेमिका द्वारा शादी से मना करने से नाराज युवक रविवार की शाम नगर कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी स्थित बीएसएनएल टॉवर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने बुझाने करीब दो घंटे बाद युवक टॉवर से नीचे उतरा।
युवक ने डायल 112 पर दी सूचना: रविवार शाम करीब तीन बजे नगर कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी स्थित बीएसएनएल कार्यालय परिसर में लगे टॉवर पर एक युवक चढ़ गया। उसने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और स्वयं के टॉवर पर चढ़े होने की सूचना देकर कूदने की बात कही। उसने मौके पर प्रेमिका को भी बुलाने की बात कही। इस सूचना से पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में वहां पर आवास विकास पुलिस चौकी प्रभारी ललित कुमार दलबल के साथ पहुंचे। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें