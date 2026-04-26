फर्ज के आगे छोटा पड़ा पिता की मौत का गम, सहारनपुर की बेटी ने वर्दी पहनकर पूरा किया पिता का सपना

फर्ज के आगे छोटा पड़ा पिता की मौत का गम, सहारनपुर की बेटी ने वर्दी पहनकर पूरा किया पिता का सपना
रविवार को जब रामपुर में यूपी पुलिस की पासिंग आउट परेड चल रही थी, तब सहारनपुर की आस्था ने अपने व्यक्तिगत दुख को किनारे रखकर कर्तव्य की एक ऐसी मिसाल पेश की, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं।
Rampur News: पिता का सपना था कि उनकी बेटी खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करे। वे आज नहीं हैं, लेकिन उनकी सीख और मेरा कर्तव्य ही मेरी ताकत है..... यह शब्द रामपुर पुलिस लाइन में परेड कमांडर बनीं सहारनपुर की बहादुर बेटी आस्था के हैं। रविवार को जब रामपुर में यूपी पुलिस की पासिंग आउट परेड चल रही थी, तब आस्था ने अपने व्यक्तिगत दुख को किनारे रखकर कर्तव्य की एक ऐसी मिसाल पेश की, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं।
सहारनपुर जिले के ग्राम ब्राह्मण मझरा की रहने वाली आस्था के पिता राजवीर सिंह मजदूरी करते थे। उन्होंने संघर्षों के बीच अपनी बेटी को इस काबिल बनाया कि वह यूपी पुलिस का हिस्सा बन सके। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस बेटी की परेड देखने का सपना उन्होंने सालों से संजोया था, परेड से ठीक दो दिन पहले 24 अप्रैल को उनका निधन हो गया। इस भावुक पल में आस्था को हिम्मत देने के लिए उनके दोनों भाई पियूष और वैभव भी मौजूद थे। वैभव की पत्नी प्रिया ने भी हौंसला बढ़ाया। भाइयों ने बताया कि पिता हमेशा चाहते थे कि आस्था वर्दी पहने। पिता के निधन के बाद आस्था टूट चुकी थी, लेकिन उनके सपने को पूरा करने के लिए उसने मैदान में उतरने का फैसला किया।
दो दिन पहले उठी पिता की अर्थी, आज संभाली कमान
घर में मातम का माहौल था और पिता की अर्थी उठे अभी दो दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन आस्था ने अपने पिता के सपने और पुलिस विभाग के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा। रविवार सुबह जब दीक्षांत समारोह शुरू हुआ, तो आस्था परेड कमांडर के रूप में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करती नजर आईं। सधी हुई चाल और बुलंद आवाज के साथ जब उन्होंने परेड की सलामी दी, तो मुख्य अतिथि संयुक्त पुलिस आयुक्त अपर्णा कुमार समेत सभी अधिकारियों ने उनके इस साहस को सलाम किया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।