सुलतानपुर रोड से जुड़ेगा ग्रीन कॉरिडोर, बनेगी 4 लेन की सड़क, लखनऊ में 10 लाख की आबादी को लाभ

यूपी की राजधानी लखनऊ में सुलतानपुर रोड से ग्रीन कॉरिडोर जुड़ेगा। इसके लिए सेना की भूमि से लेकर मरी माता मंदिर तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। लगभग 10 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में पिपराघाट से शहीद पथ के मध्य आकार ले रहा ग्रीन कॉरिडोर अब सुलतानपुर रोड से भी कनेक्ट होगा। इसके लिए सेना की भूमि से लेकर मरी माता मंदिर तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इससे गोमती नगर विस्तार से अर्जुनगंज की ओर जाना आसान होगा और लगभग 10 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को कॉरिडोर के निर्माणाधीन हिस्सों को देखा और जरूरी निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर के तीसरे चरण के अंतर्गत पिपराघाट से शहीद पथ के मध्य बंधा एवं सड़क निर्माण, फ्लाईओवर व ब्रिज का कार्य कराया जा रहा है। इस रूट को और अधिक प्रभावी व लोगों के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से इस कॉरिडोर को सुलतानपुर रोड से सीधे जोड़ने का भी कार्य कराया जाएगा। सेना की जमीन पर निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर से सुलतानपुर रोड स्थित मरी माता मंदिर तक सड़क बनाई जाएगी। लगभग 1800 मीटर लंबी इस सड़क का निर्माण लगभग 33 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा।

नए रूट से बड़ी आबादी को होगा फायदा उपाध्यक्ष ने बताया कि सड़क के निर्माण के लिए टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया है। जल्द ही स्थल पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिसके लिए सम्बंधित अभियंताओं को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर से सुलतानपुर रोड के मध्य यह नया रूट बनने से पुलिस मुख्यालय, ओमैक्स, इमार टाउनशिप समेत गोमती नगर विस्तार से अर्जुनगंज की ओर जाना आसान होगा और बड़ी संख्या में लोग लाभन्वित होंगे।