लालची लोगों से पुलिस परेशान, ऑनलाइन ठगी के पैसे वापस मिलते ही फिर फंसा ले रहे साइबर फ्रॉड

संक्षेप: साइबर ठगों के जाल में फंसे युवा गलती भी नहीं मानते। यह कहकर दोबारा दांव लगाते हैं कि इस बार रकम जरूर बढ़ जाएगी। रकम वापस दिलाने के बाद कुछ लालची लोगों के फिर से फंस जाने के मामले से पुलिस भी परेशान है।

लालच में आकर साइबर ठगी के शिकंजे में फंसे युवा रकम गंवाकर भी उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं। साइबर पुलिस की मदद से जालसाजों से रकम वापस मिल जाने के बाद कई युवा दोबारा ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, फर्जी निवेश ऐप और संदिग्ध लिंक पर दांव लगा रहे हैं। दलदल में एक बार फंसकर भी दोबारा डूबने को तैयार हैं।

साइबर पुलिस के अनुसार, हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें एक ही व्यक्ति बार-बार साइबर ठगी का शिकार हुआ है। शाहपुर के एक युवक की रकम तीन बार साइबर सेल ने जालसाजों के चंगुल से वापस कराई, जिसमें 15 लाख रुपये की बड़ी धनराशि भी शामिल थी। लेकिन हर बार उसने जोखिम भरे प्लेटफॉर्म पर पैसा लगा दिया। रुस्तमपुर का एक युवक पांच-पांच लाख रुपये दो बार दांव पर लगा चुका है। एक बार पुलिस ने साढ़े तीन लाख रुपये वापस कराए और फिर उसने बढ़ाकर छह लाख रुपये लगा दिए। ऐसे लोगों का हर बार यही तर्क रहा कि अबकी रकम जरूर बढ़ जाएगी, पिछली बार किस्मत खराब थी।

साइबर थाने के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अधिकतर युवा जल्दी पैसा कमाने के लालच में बिना जांच-पड़ताल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं। फर्जी निवेश ऐप, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा-गेमिंग ऐप मुनाफे का लालच देकर युवाओं को आसानी से जाल में फंसा रहे हैं। जब रकम डूब जाती है, तब साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की जाती है। समय रहते शिकायत मिलने पर कई मामलों में बैंक के माध्यम से रकम होल्ड कराकर वापस भी करा दी जाती है।

पुलिस का कहना है कि रकम वापस कराना समाधान नहीं है, बल्कि व्यवहार में बदलाव जरूरी है। बार-बार समझाने के बावजूद कई युवा यह मानने को तैयार नहीं होते कि वे गलत प्लेटफॉर्म पर पैसा लगा रहे हैं। वे इसे रिस्क बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं।