पट्टीदार के लालच ने एक ही महिला की तीन-तीन बार कराई ‘मौत’, बेटे ने खोला खेल

संक्षेप: ओमप्रकाश यादव ने अपने पट्टीदार योगेंद्र प्रताप यादव और उसके पिता गया प्रसाद यादव पर नगर निगम कर्मियों की मिलीभगत से उनकी दिवंगत मां पुरनी देवी का तीसरी बार फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। ओमप्रकाश ने बताया कि उनकी मां की मौत 31 अक्तूबर 2016 को हुई थी।

यूपी के गोरखपुर में एक शख्स ने जमीन हड़पने के लिए ऐसी साजिश रची कि कागजों में एक ही महिला को तीन-तीन बार मार डाला। एम्स थाना क्षेत्र में महिला की मौत के बाद तीन बार फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर जमीन पर दावा किया। महिला के बेटे की शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिकायतकर्ता का पट्टीदार है। झरना टोला निवासी गया प्रसाद यादव को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया।

देवरिया के रुद्रपुर सोनबह मुस्तकिल निवासी ओमप्रकाश यादव ने अपने पट्टीदार योगेंद्र प्रताप यादव और उसके पिता गया प्रसाद यादव पर नगर निगम कर्मियों की मिलीभगत से उनकी दिवंगत मां पुरनी देवी का तीसरी बार फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। बताया कि उनकी मां की मौत 31 अक्तूबर 2016 को हुई थी। इसका वैध प्रमाण पत्र विकास खंड रुद्रपुर से जारी हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने उनकी मां के नाम से जमीन पर हक जताने के लिए पहला फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र 12 अप्रैल 2019 को जारी कराया था, जिसे शिकायत के बाद नगर निगम गोरखपुर ने 14 दिसंबर 2020 को निरस्त कर दिया।

बाद में विपक्षियों ने वर्ष 2020 में दोबारा दूसरा फर्जी प्रमाण पत्र नए पंजीयन नंबर से बनवा लिया, जिसे 13 अप्रैल 2023 को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि विपक्षियों ने तीसरी बार 11 अगस्त को फिर उनकी मां के नाम से नया फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। उनका आरोप है कि इस बार नगर निगम के सुपरवाइजर सहित संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से यह प्रमाण पत्र जारी हुआ है।