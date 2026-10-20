महाअष्टमी पर महापाप: दर्जी ने कमरे में बंद कर बच्ची से किया रेप, मां ने कपड़े के नाप के लिए बुलाने भेजा था
महाअष्टमी के मौके पर जब घर-घर कन्याओं के पूजन की तैयारी चल रही थी तब गोरखपुर में एक बच्ची एक दर्जी के वहशीपन का शिकार हो गई। बच्ची, मां के कपड़े का नाप लेने के लिए दर्जी को बुलाने गई थी। दर्जी ने कमरे में उसे बंद करके उसके साथ रेप किया। बच्ची जब घर लौटी तो उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे।
गोरखपुर, शिवम सिंह। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक दर्जी ने महाअष्टमी पर महापाप किया। उसने छठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची को कमरे में बंद कर उसके साथ रेप किया। बच्ची अपनी मां के कपड़े का नाप लेने के लिए टेलर मास्टर को बुलाने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान उसने बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। नवरात्र में महाअष्टमी के दिन बच्ची के साथ रेप की इस घटना ने उसके परिवार ही नहीं पूरे इलाके के लोगों को गुस्से से भर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
घटना, गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के परिवारीजनों का कहना है कि बच्ची को उसकी मां ने कपड़े का नाप लेने के लिए टेलर मास्टर को बुलाने के लिए भेजा था। इसी दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घर लौटने पर छात्रा की हालत देखकर परिजनों ने पूछताछ की तो उसने आपबीती बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
घर आकर कपड़े महिलाओं के कपड़े सिलता था टेलर
पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार शाम करीब छह बजे की है। पिता ने बताया कि घर से कुछ दूरी पर दूसरी कॉलोनी में रहने वाला 47 वर्षीय जमशेद आलम घर आकर महिलाओं के कपड़े सिलता था। दीपावली से पहले पत्नी के कुछ कपड़े सिलवाने थे। उन्होंने बेटी को टेलर मास्टर को बुलाने के लिए भेजा था। आरोप है कि छात्रा के पहुंचने पर आरोपी ने उसे कमरे में बंद कर उसका मुंह दबा दिया और शर्मनाक हरकत की।
बच्ची की हालत देख परिवार के लोग रह गए सन्न
काफी देर बाद घर पहुंची छात्रा डरी-सहमी थी और उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। उसकी हालत देख परिवार के लोग सन्न रह गए। परिजनों के बार-बार पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी। बेटी की बात सुनने के बाद पिता ने तिवारीपुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। सोमवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जमशेद आलम को क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी सुनने और बोलने में सक्षम नहीं है। उसकी पत्नी पैर से दिव्यांग है। तिवारीपुर थाना प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
अश्लील हरकत करने के आरोप में युवक गिरफ्तार
वहीं गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के डिभिया गांव के पास महिलाओं को देखकर अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 296 के तहत कार्रवाई की। जमानतीय अपराध होने के कारण उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। आरोपी की पहचान डिभिया गांव निवासी आदित्य जायसवाल (19) के रूप में हुई।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें