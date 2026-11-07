अमावस्या की रात बलि की तैयारी थी; चचेरी दादी ने 2 महीने के पोते को चुराया, सैकड़ों CCTV से खुला राज

महराजगंज में दो माह के मासूम के अपहरणकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। बलि देने के इरादे से मासूम को उसकी चचेरी दादी ने बेटी और दामाद के साथ मिलकर अगवा किया था। पुलिस ने दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से बच्चे को सकुशल बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

महराजगंज, निज संवाददाता: ठूठीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी टोला रमजीता गांव में माता-पिता के बीच में सो रहे दो माह के मासूम के अपहरणकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। बलि देने के खौफनाक इरादे से मासूम का आधी रात के बाद अपहरण किया गया था। आरोपित महिला की लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस ने दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से मासूम को सकुशल बरामद कर लिया। घटना में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने मासूम के अपहरणकांड का खुलासा करते हुए बताया कि ठूठीबारी पुलिस को राजाबारी टोला रमजीता गांव निवासी गोविंद ने बीते 3 नवंबर को तहरीर देकर बताया था कि बीती रात दो बजे के बाद कोई उसके दो माह के सोते हुए मासूम बच्चे को उठा ले गया। मासूम अपने मां-बाप के बीच में सोया था। रात दो बजे पिता मोबाइल पर रील देख रहा था। उसके बाद वह सो गया। भोर में चार बजे पत्नी उठी तब मासूम बिस्तर पर नहीं था।

मासूम को चचेरी दादी ने बिस्तर से उठाया था पुलिस के मुताबिक मासूम की चचेरी दादी ने अपनी बेटी और उसके दूसरे पति के साथ मिलकर मासूम के अपहरण की योजना बनाई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस दो सौ सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। भोर 3.57 बजे एक फुटेज में एक संदिग्ध महिला हाथ में झोला लेकर राजाबारी पुल से निचलौल रोड की ओर जाते हुए नजर आई। इसके बाद वह ठूठीबारी बस स्टैंड पहुंची। सुराग मिलने के बाद पुलिस ने बस स्टैंड पर चालकों से पूछताछ की।

सीसीटीवी से मिले सुराग एक बस चालक ने बताया कि महिला पांच बजे बस में बैठकर शिकारपुर में उतरी। वहां से घुघली की तरफ गई। इसके बाद पुलिस ने घुघली क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उसके बाद संदिग्ध महिला की पहचान मासूम की चचेरी बुआ सावित्री निवासी कफवा थाना घुघली के रूप में हुई। लोकेशन ट्रैक कर पुलिस दिल्ली पहुंची। कश्मीरी गेट से मासूम को बरामद किया। पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक चचेरी दादी ने मासूम को बिस्तर से चुराकर अपनी बेटी को दिया था। चचेरी बुआ मासूम को लेकर पहले अपने घर गई। फिर वहां से दिल्ली ले गई थी।

अमावस्या पर बलि देने के लिए किया था अपहरण पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि अमावस्या पर मासूम बच्चे की बलि देने की योजना थी। जिससे परिवार के लापता सदस्यों की वापसी हो सके और अकाल मौतों का सिलसिला थम सके। पुलिस की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक रमजीता निवासी सरस्वती का पति पिछले कई साल से लापता है। बेटा भी गायब है। परिवार में पहले कई अकाल मौत हो चुकी है।