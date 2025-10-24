हाईवे किनारे खड़ी इस घास को काटकर पैसे कमा रहीं महिलाएं, रोजाना इतनी हो रही कमाई

संक्षेप: बरेली-दिल्ली हाईवे से गुजरते समय अक्सर सड़कों के किनारे महिलाएं एक विशेष तरह की हरी घास काटती नजर आती हैं। पहली नजर में यह सामान्य घास लगती है, लेकिन अब यह घास ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का बड़ा साधन बन चुकी

बरेली-दिल्ली हाईवे से गुजरते समय अक्सर सड़कों के किनारे महिलाएं एक विशेष तरह की हरी घास काटती नजर आती हैं। पहली नजर में यह सामान्य घास लगती है, लेकिन अब यह घास ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का बड़ा साधन बन चुकी है। इस औषधीय गुणों वाली घास का नाम है जेवरी, जो इन दिनों बरेली से लेकर रामपुर और मुरादाबाद तक आयुर्वेदिक दवा कंपनियों की पसंद बन गई है।

बरसात के मौसम में यह घास खेतों, जंगलों और सड़कों के किनारे अपने आप उग आती है। लंबे समय तक इसे ग्रामीण केवल खरपतवार समझते थे, मगर अब इसी घास ने उनके जीवन में मिठास घोल दी है। करीब एक साल पहले आयुर्वेदिक दवा फर्मों की एक टीम ने मीरगंज क्षेत्र के गांवों में सर्वे किया था। टीम ने ग्रामीणों को बताया कि इस घास का औषधीय महत्व है और यह कई पेट से जुड़ी बीमारियों में लाभकारी साबित होती है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों को इसके उपयोग और बाजार मूल्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि वे इस घास को 20 रुपये प्रति किलो तक खरीदते हैं।

जानकारी मिलने के बाद मीरगंज तहसील के करीब 16 गांवों की 118 से अधिक महिलाओं ने इसे अपने रोजगार से जोड़ लिया। महिलाएं सुबह-सुबह जेवरी घास काटने निकल जाती हैं। घास काटकर उसे सड़क किनारे ही फैलाकर सुखाया जाता है। सूखने के बाद महिलाएं इसे घर ले आती हैं, जहां से दवा फर्म के कर्मचारी सीधे खरीद कर ले जाते हैं। इस घास को खरीदने के लिए रामपुर, मुरादाबाद और उत्तराखंड से भी व्यापारी आते हैं।

जेवरी घास से पेट से जुड़े रोगों की बनती है दवा दवा कंपनी से जुड़े राजेश कुमार के अनुसार, जेवरी घास का आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान है। यह घास पेट और लीवर से जुड़ी बीमारियों जैसे गैस, इन्फेक्शन, अपच और फैटी लीवर में बेहद प्रभावी है। कई कंपनियां इसकी पत्तियों और जड़ों का उपयोग हर्बल सिरप और टैबलेट बनाने में करती हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां अब बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों से इसका संग्रह कर रही हैं।