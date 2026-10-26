इंचार्ज प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को समान वेतन का लाभ दें, हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहाकि इंचार्ज प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को समान वेतन का लाभ दें। आदेश का पालन नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को समान वेतन का लाभ देने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को ऐसे सभी मामलों की जांच कर पात्र शिक्षकों को पूर्व में पारित न्यायिक आदेशों के अनुरूप लाभ देने का निर्देश दिया है। पूरी प्रक्रिया दो महीने में पूरी कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे।
यह आदेश राकेश राठी और 43 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याचियों का कहना था कि वे अलग-अलग प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। वरिष्ठतम शिक्षक होने के कारण उन्हें प्रधानाध्यापक का कार्यभार सौंपा गया है। वे नियमित प्रधानाध्यापकों की तरह सभी दायित्वों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस पद के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है।
याचियों के अधिवक्ता ने पूर्व में विशेष अपील में पारित आदेश का हवाला दिया। इस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद भी समान स्थिति वाले शिक्षकों को लाभ नहीं दिए जाने पर 300 शिक्षकों ने लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी, जिसे 18 सितंबर 2026 को स्वीकार कर लिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से पेश अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि वर्तमान मामले के तथ्य पूर्व के मामलों के समान हैं।
प्रत्येक याची के मामले और तथ्यों की जांच करने का निर्देश दिया
हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को प्रत्येक याची के मामले और तथ्यों की जांच करने का निर्देश दिया। समान स्थिति पाए जाने पर उन्हें पूर्व के न्यायिक आदेशों के अनुरूप लाभ दिया जाएगा। साथ ही, महानिदेशक स्कूल शिक्षा को तीन वर्ष से अधिक समय से प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे सभी वरिष्ठ सहायक अध्यापकों के मामलों की जांच कर दो महीने में कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का लाभ सिर्फ त्रिपुरारी दुबे केस के जुड़े याचियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य लोगों को भी दिया जाएगा।
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