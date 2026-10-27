10 हजार रुपये के लिए कातिल बना पोता, गला घोंटकर दादी को मार डाला
सहारनपुर में 10 हजार रुपये नहीं मिलने पर पोते ने रस्सी से गला घोंटकर दादी की हत्या कर दी। साथ ही वह अपने बड़े भाई को संपत्ति देने से भी नाराज था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पोते को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के सहारनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 10 हजार रुपये नहीं मिलने पर पोते ने रस्सी से गला घोंटकर 85 वर्षीया दादी की हत्या कर दी। साथ ही वह अपने बड़े भाई को संपत्ति देने से भी नाराज था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पोते को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल सफेद रंग की प्लास्टिक की रस्सी बरामद की है
पुलिस के अनुसार, वृद्धा प्रभा ने करीब चार महीने पहले 27 लाख रुपये में अपनी जमीन बेची थी। इनमें से 20 लाख रुपये की दुकान खरीदी और बाकी सात लाख रुपये अपने बड़े पोते आयुष को दे दिए थे। अब वह खरीदी गई दुकान भी आयुष के नाम करने की तैयारी में थी। वहीं छोटा पोता नितिन पांच दिन से दादी से खर्च के लिए 10 हजार रुपये मांग रहा था। पुलिस के मुताबिक, 24 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे प्रभा घर में अकेली थी। नितिन ने रुपये मांगे तो उन्होंने बताया कि पैसे आयुष को दे दिए हैं। इससे गुस्साए नितिन ने प्लास्टिक की रस्सी से दादी का गला घोंट दिया। वारदात के बाद वह रस्सी लेकर घर से निकल गया।
शराब पीने के बाद की दादी की हत्या
देहरादून चौक पर शराब पीने के बाद दाबकी जुनारदार के पास जंगल में वह सो गया और रस्सी वहीं फेंक दी। पुलिस ने रविवार को दाबकी जुनारदार रोड पर निर्माणाधीन पुल के पास से नितिन को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर जंगल से रस्सी बरामद की गई। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
बड़े भाई को रुपये देने से था एतराज
पुलिस पूछताछ के मुताबिक, प्रभा ने जमीन बेचने के बाद मिले सात लाख रुपये बड़े पोते आयुष को दिए थे। 20 लाख रुपये की दुकान भी खरीदी थी, जिसे वह आयुष के नाम करने वाली थीं। नितिन का कहना था कि दोनों भाई होने के कारण संपत्ति में उसका भी हिस्सा होना चाहिए। पुलिस के अनुसार, इसी बात को लेकर वह दादी से नाराज था। पुलिस के अनुसार, नितिन पांच दिन से दादी से 10 हजार रुपये मांग रहा था। 24 अक्टूबर की सुबह भी उसने रुपये मांगे, लेकिन प्रभा ने पैसे नहीं होने की बात कही और बताया कि रकम आयुष को दे दी है। पुलिस का कहना है कि रुपये नहीं मिलने पर आरोपी गुस्से में आ गया और उसने दादी की हत्या कर दी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें