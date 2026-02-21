स्वर्ण व्यवसायी को दुकान में घुसकर पोते ने चाकू मारा, फिर खुद ही पहुंचा थाने
शुक्रवार दोपहर बाद तीन बजे व्यवसायी का 21 वर्षीय पोता दुकान पर आया। बताया जा रहा है कि वह शमीम के पीछे की तरफ गया। उसने चाकू निकाल कर अपने दादा का गला रेतना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस घटना से हड़बड़ाए शमीम ने चाकू पकड़ लिया। इससे उनका हाथ भी कट गया।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पनियरा कस्बे में स्थित एक स्वर्ण व्यवसायी पर शुक्रवार दोपहर बाद दुकान में घुसकर गले पर चाकू से वार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप लगा है कि व्यवसायी के पोते ने ही चाकू मारकर उसको घायल कर दिया। इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया है। पनियरा पीएचसी से गंभीर हालत में उसे मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं, घटना के बाद आरोपित पोता खुद थाने पहुंच गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मामले के पीछे संपत्ति विवाद वजह बताई जा रही है। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए।
पनियरा के वार्ड नंबर 11 निवासी 60 वर्षीय शमीम अंसारी कस्बे के शांतिनगर चौराहे पर अंसारी जेवलर्स नाम से दुकान चलाते हैं। शुक्रवार दोपहर बाद तीन बजे उनका 21 वर्षीय पोता दुकान पर आया। बताया जा रहा है कि वह शमीम के पीछे की तरफ गया। उसने चाकू निकाल कर अपने दादा का गला रेतना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस घटना से हड़बड़ाए शमीम ने चाकू पकड़ लिया। इससे उनका हाथ भी कट गया। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देकर खुद ही थाने चला गया और पुलिस को सूचना दी।
आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने चाकू बरामद कर घायल को पीएचसी पनियरा भेजा। घायल शमीम के चार पुत्र है। इनमें से एक की कुछ साल पहले मौत हो गयी है। आरोपी बड़े पुत्र का लड़का है। तीन पुत्रियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। मामला सम्पत्ति विवाद का बताया जा रहा है। चर्चा है कि शमीम ने अपने तीन बीघे खेत में से 21 डिस्मिल अपने बड़े पुत्र को दे दिया था, जिसे उसने कुछ महीने पहले बिकवा दिया था। इसे देख घायल ने अपने दोनों छोटे बेटों के नाम खेत कर दिया था। इसी को लेकर विवाद चल रहा था।
क्या बोली पुलिस
इस बारे में थानाध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि मौके पर पुलिस पहुंची है। आरोपी हिरासत में हैं। घायल को इलाज के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें