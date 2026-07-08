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सड़क हादसे में पोते की मौत, सदमा बर्दाश्त न कर सकीं दादी; हार्ट अटैक से गई जान

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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मुजफ्फरनगर में एक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। दो महीने पहले शादी के बंधन में बंधे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जबकि पोते की मौत का सदमा उसकी दादी सहन नहीं कर सकीं और हार्ट अटैक आने से उनकी भी मौत हो गई।

सड़क हादसे में पोते की मौत, सदमा बर्दाश्त न कर सकीं दादी; हार्ट अटैक से गई जान

UP News: यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां छपार थाना क्षेत्र के बरला गांव में मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पोते की मौत का सदमा उसकी दादी बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मौके पर ही उनकी भी मौत हो गई। एक ही परिवार में दो मौतों से गांव में मातम पसरा हुआ है।

मोहल्ला लद्दावाला के रहने वाले दिलशाद के बेटे सुहेल की शादी करीब दो माह पहले हुई थी। मंगलवार रात वह अपनी पत्नी सुहानी को लेने रुड़की के मोहल्ला तेल्लीवाला जा रहा था। रात करीब साढ़े 8 बजे बरला गांव के पास हाईवे पर उसकी बाइक आगे चल रहे लकड़ियों से लदे रेहड़े से टकरा गई। हादसे में सुहेल गंभीर रूप से घायल हो गया।

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राहगीरों की मदद से उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। उधर, पोते की मौत की सूचना मिलते ही उसकी दादी मुनीबा गहरे सदमे में आ गईं। कुछ ही देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी भी मौत हो गई। एक ही परिवार में हुई दो मौतों से पूरे गांव और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

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फ्लाईओवर से 50 फीट नीचे गिरी कार, 3 की मौत

उधर, दिल्ली-देहरादून हाईवे के सकौती फ्लाईओवर पर मंगलवार को हरिद्वार की तरफ से आ रही कार का टायर फट गया। कार अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट नीचे खाई में जा पलटी। हादसे में कार सवार दिल्ली निवासी तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।

दिल्ली के करावल नगर शिव विहार निवासी आशुतोष मिश्र ने चार दिन पहले घूमने के लिए कार बुक की थी। कार लेकर आशुतोष दोस्त शैलेंद्र सिंह, नितेश शर्मा और मिथुन चौहान के साथ नीम करौली गए थे। सभी दोस्त सोमवार रात लौटे आए और मंगलवार सुबह छह बजे एनएच-58 से हरिद्वार जा रहे थे। मुजफ्फरनगर में सभी ने प्लान बदल दिया और मेरठ के जानी क्षेत्र स्थित कुराली गांव में एक रिश्तेदार के घर जाने की योजना बनाई। आशुतोष ने कार मेरठ के लिए मोड़ दी, कार जब सकौती फ्लाईओवर पर पहुंची तभी अगला टायर फट गया। कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओेवर से नीचे जा गिरी। आशुतोष, शैलेंद्र सिंह और नितेश शर्मा की मौत हो गई।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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