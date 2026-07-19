हमीरपुर में दादी की हत्या कर चारपाई से शव बांधा; कुल्हाड़ी लेकर बैठा रहा पोता, मचा हड़कंप

हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के मवई गांव में रविवार दोपहर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पारिवारिक पौत्र ने अपनी 85 वर्षीय दादी शोभारानी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने शव को रस्सी से चारपाई से बांध दिया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं बैठा रहा। सूचना मिलने पर पहुंची यूपी-112 पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मृतका के बेटे बहादुर राजपूत ने बताया कि रविवार करीब दो बजे वह अपनी वृद्ध मां के साथ घर में बैठे थे। इसी दौरान 35 वर्षीय गजेंद्र पुत्र मदनपाल कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा और बिना किसी विवाद के उन पर हमला कर दिया। घायल होने के बाद वह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले। उनके भागने के बाद आरोपी ने चलने-फिरने में असमर्थ शोभारानी पर ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी।