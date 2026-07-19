हमीरपुर में दादी की हत्या कर चारपाई से शव बांधा; कुल्हाड़ी लेकर बैठा रहा पोता, मचा हड़कंप
हमीरपुर के मवई गांव में पारिवारिक पौत्र गजेंद्र ने कथित आपसी विवाद में 85 वर्षीय दादी शोभारानी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इससे पहले उसने दादी के बेटे पर भी हमला किया, जो जान बचाकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के मवई गांव में रविवार दोपहर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पारिवारिक पौत्र ने अपनी 85 वर्षीय दादी शोभारानी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने शव को रस्सी से चारपाई से बांध दिया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं बैठा रहा। सूचना मिलने पर पहुंची यूपी-112 पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मृतका के बेटे बहादुर राजपूत ने बताया कि रविवार करीब दो बजे वह अपनी वृद्ध मां के साथ घर में बैठे थे। इसी दौरान 35 वर्षीय गजेंद्र पुत्र मदनपाल कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा और बिना किसी विवाद के उन पर हमला कर दिया। घायल होने के बाद वह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले। उनके भागने के बाद आरोपी ने चलने-फिरने में असमर्थ शोभारानी पर ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी।
पोते ने दादी को मार डाला
इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी ने शोभारानी के गले में रस्सी का फंदा बनाकर शव को चारपाई से बांध दिया और घटनास्थल पर ही कुल्हाड़ी लेकर बैठा रहा। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हथियार सहित हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।
आपसी विवाद में दादी की हत्या
राठ के क्षेत्राधिकारी (सीओ) राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे हत्या की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पारिवारिक पौत्र गजेंद्र ने आपसी विवाद के चलते अपनी दादी शोभारानी की कुल्हाड़ी से हत्या की। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तहरीर मिलने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।