10 बीघा जमीन के लिए ददिया सास ने बहू को मार डाला, पहले घोंटा गला फिर सिर पर मूसली से किया वार

अमरोहा में ददिया सास ने अपनी बहू का गला घोंटने के बाद सिर पर लोहे की मूसली का वार कर उसकी हत्या कर दी। घर में लगे सीसीटीवी से मिली फुटेज के आधार पर आशंका है कि मर्डर से पहले बहू को नशा सुंघाकर बेहोश किया गया। प्रथम दृष्टया पुलिस मर्डर की वजह दस बीघा कृषि भूमि से जुड़ी मान रही है।

अमरोहा। यूपी के अमरोहा से रिश्तों के कत्ल की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां ददिया सास ने अपनी बहू का गला घोंटने के बाद सिर पर लोहे की मूसली का वार कर उसकी हत्या कर दी। घर में लगे सीसीटीवी से मिली फुटेज के आधार पर आशंका है कि मर्डर से पहले बहू को नशा सुंघाकर बेहोश किया गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस मर्डर की वजह दस बीघा कृषि भूमि से जुड़ी मान रही है। शक के आधार पर तीन लोगों से थाने पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके से आला कत्ल बरामद किया है। वहीं फरार ददिया सास की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

ये घटना थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव बुखारीपुर का है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे थाना आदमपुर पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पायल नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घर की रसोई में करीब 22 वर्षीय पायल का शव पड़ा हुआ मिला। शव के आसपास खून पड़ा था। मौके की जांच के बाद पता लगा कि सिर पर इमाम दस्ते की मूसली का प्रहार कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस को मौके से आला कत्ल भी बरामद किया है।

जांच में सामने आया कि करीब एक महीने पहले पायल के पति दीपक ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली थी। पति की मौत के बाद से पायल अपने ससुराल में ही रह रही थी। पुलिस के अनुसार आज सुबह घर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मृतका की 78 वर्षीया ददिया सास क्रांति गिरी ने लोहे की मूसली से पायल के सिर पर प्रहार कर दिया,जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर पर मूसली मारने से पूर्व पायल का गला भी घोंटा गया है। थानाध्यक्ष कोमल तौमर और सीओ अजय कुमार त्यागी ने मौका मुआयना करने के बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

दस बीघा भूमि के चलते मर्डर का आरोप पुलिस के मुताबिक दीपक के रोजगार सेवक पिता राकेश गिरि की कई साल पूर्व मौत हो गई थी। दादा उमराव ने अपने नाम की सोलह बीघा कृषि भूमि पोते दीपक के नाम करा दी थी, जिसमें से छह बीघा बाद में दीपक ने बेच ली थी। दीपक की मौत के बाद बाकी भूमि पायल के नाम होनी थी। पुलिस का मानना है कि क्रांति देवी चाहती थी कि वह भूमि उसके धेवते (नाती) मोंटी को मिलनी चाहिए। वह पायल की शादी भी मोंटी से कराना चाहती थी। पायल शादी से मना कर रही थी।

पति की मौत के बाद सास संग रहती थी पायल जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह पायल रसोई में खाना बनाने जा रही थी। फ्रासबीन की फली एक प्लेट में रखी हुई थीं। घटना के वक्त पायल और उसकी ददिया सास के अलावा घर पर परिवार का कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। पायल की सास आशा देवी और ननद भारती घेर में थीं। परिजनों के मुताबिक अनबन की वजह से सास और ननद उनके साथ नहीं रहते थे। दीपक की मौत के बाद से घर पर पायल, उसकी दो महीने की बेटी वैदिका, ददिया सास क्रांति और संभल के बबराला थाना क्षेत्र के गांव पमारी निवासी फुफेरा देवर मोंटी ही रहते थे। बताया जा रहा है कि मोंटी घटना के बाद वैदिका को दवा दिलाने गया था।