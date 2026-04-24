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दादा रहे आजाद हिंद फौज में सिपाही, एटीएस ने तुषार को आतंकी कनेक्शन में पकड़ा

Apr 24, 2026 10:19 pm ISTDinesh Rathour बागपत
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यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली मूलरूप से बागपत के रमाला गांव का रहने वाला है। उसके दादा गोवर्धन सिंह आजाद हिंद फौज में सिपाही रहे थे।

दादा रहे आजाद हिंद फौज में सिपाही, एटीएस ने तुषार को आतंकी कनेक्शन में पकड़ा

Baghpat News: यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली मूलरूप से बागपत के रमाला गांव का रहने वाला है। उसके दादा गोवर्धन सिंह आजाद हिंद फौज में सिपाही रहे थे। तुषार के पिता शैलेंद्र चौहान प्रॉपर्टी डीलर हैं और परिवार को लेकर दो दशक पहले देहरादून चले गए थे। इसके बाद परिवार मेरठ के कंकरखेड़ा में आकर बस गया। तुषार के ताऊ रविंद्र ने बताया कि शैलेंद्र और तुषार गांव में तीज-त्योहार पर आते-जाते रहते हैं।

बीती 20 फरवरी को उनकी बेटी के निधन पर तुषार आया था। मानसिक असंतुलन के चलते तुषार उलूल-जलूल हरकतें करता रहता है, लेकिन उन्हें ये अहसास बिल्कुल भी नहीं था कि तुषार देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। तुषार ने ओपन बोर्ड से दो बार दसवीं की परीक्षा भी दी। पढ़ाई में ध्यान न होने के कारण उसका नजफगढ़ की क्रिकेट एकेडमी में भी दाखिला कराया था। वहां भी वह अधिक समय नहीं टिक पाया।

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ठेके पर दे रखी है खेत की जमीन

रमाला में तुषार के पिता शैलेंद्र चौहान का पैतृक मकान का हिस्सा टूटा फूटा पड़ा है। गांव में उनकी 10 बीघा कृषि भूमि ठेके पर दी हुई हैं। परिजनों के अनुसार कुछ समय पहले तुषार मेरठ में आपत्तिजनक पोस्ट करने के चलते जेल भी गया था। इसके बाद उसने कैसे धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई नहीं जानता। ताऊ रविंद्र चौहान ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है। वह परिवार के सदस्यों के अलावा गांव के लोगों को भी दांतों से काट चुका है। इतना ही नहीं गली में घूमने वाले कुत्तों तक को वह काट लेता था।

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देश सेवा में पूरा परिवार

यदि परिवार की बात करें तुषार के पिता शैलेंद्र चौहान छह भाई हैं। इनमे शैलेंद्र सबसे छोटे हैं। तुषार के बाबा गोवर्धन सिंह आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं। तुषार के ताऊ हरेंद्र सिंह, तहेरे भाई विजय, विक्रांत आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं। दूसरे ताऊ रविंद्र भी फौज में रह चुके हैं। वहीं तहेरे भाई शरद फौज से सेवानिवृत्त होकर अब पुलिस में हैं। पूरा परिवार सेना में रहकर देश सेवा में लगा हुआ है।

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लखनऊ व दिल्ली में संघ कार्यालयों पर होना था हमला

यूपी एटीएस द्वारा नोएडा में गुरुवार को गिरफ्तार किए गए दो संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों संदिग्ध आतंकियों ने कुबूला है कि उनकी तैयारी लखनऊ व दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दफ्तरों पर हमला करने की थी। इसके लिए एके-47 व हैंड ग्रेनेड से हमला किया जाना था। एटीएस के सूत्रों ने बताया कि नोएडा में गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध आतंकियों तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और समीर खान पाकिस्तानी गैंगेस्टर शहजाद भट्टी व आबिद जट के संपर्क में थे।

शहजाद भट्टी ने उनको कई टारगेट दिए थे। उनसे बड़े सरकारी भवनों में हमला करने को कहा गया था। साथ ही भाजपा व संघ के बड़े नेताओं और कार्यालयों को निशाने पर लेने का टारगेट था। इसके लिए दोनों को दिल्ली व लखनऊ के नक्शे मुहैया कराए गए थे। उन्हें दिल्ली में संघ कार्यालय और लखनऊ में संघ कार्यालय के रेकी करने की हिदायत दी गई थी। दोनों में संघ कार्यालय की रेकी भी की थी। दोनों को ही जल्द हमला करने का दिन और समय बताया जाना था। फिलहाल यूपी एटीएस दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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