दादा का अधेड़ दोस्त ने नाबालिग लड़की से किया रेप, एक साल से कर रहा था शोषण

किशोरी ने एक अधेड़ के विरुद्ध तहरीर देकर एक साल तक उसका शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि 55 वर्षीय आरोपी का उसके दादा के पास आना जाना था। लगभग साल पहले आरोपी उसके घर आया और उसे अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

UP News: यह घटना जितनी शर्मनाक है उतनी ही आंख खोलने वाली भी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की इस घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और एक साल से चले आ रहे उसके शोषण की कहानी सामने आई है। आरोप लड़की के दादा के दोस्त पर है जो अधेड़ उम्र का हो चुका है। घटना सामने आने के बाद सिर्फ लड़की का परिवार नहीं बल्कि इस परिवार को जानने वाला हर शख्स सन्न रह गया है। परिवार ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर को दर्ज करने के साथ ही ऐक्टिव हुई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।

एक अधेड़ द्वारा किशोरी को डरा धमकाकर एक साल तक उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया हैं। पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

रेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने एक अधेड़ के विरुद्ध तहरीर देकर एक साल तक उसका शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। किशोरी का कहना है कि 55 वर्षीय आरोपी का उसके दादा के पास आना जाना था। लगभग एक वर्ष पूर्व आरोपी उसके घर आया और उसे अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।