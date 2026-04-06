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दादा का अधेड़ दोस्त ने नाबालिग लड़की से किया रेप, एक साल से कर रहा था शोषण

Apr 06, 2026 08:10 pm ISTAjay Singh हिटी, बिजनौर/रेहड़
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किशोरी ने एक अधेड़ के विरुद्ध तहरीर देकर एक साल तक उसका शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि 55 वर्षीय आरोपी का उसके दादा के पास आना जाना था। लगभग साल पहले आरोपी उसके घर आया और उसे अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

दादा का अधेड़ दोस्त ने नाबालिग लड़की से किया रेप, एक साल से कर रहा था शोषण

UP News: यह घटना जितनी शर्मनाक है उतनी ही आंख खोलने वाली भी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की इस घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और एक साल से चले आ रहे उसके शोषण की कहानी सामने आई है। आरोप लड़की के दादा के दोस्त पर है जो अधेड़ उम्र का हो चुका है। घटना सामने आने के बाद सिर्फ लड़की का परिवार नहीं बल्कि इस परिवार को जानने वाला हर शख्स सन्न रह गया है। परिवार ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर को दर्ज करने के साथ ही ऐक्टिव हुई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।

एक अधेड़ द्वारा किशोरी को डरा धमकाकर एक साल तक उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया हैं। पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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रेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने एक अधेड़ के विरुद्ध तहरीर देकर एक साल तक उसका शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। किशोरी का कहना है कि 55 वर्षीय आरोपी का उसके दादा के पास आना जाना था। लगभग एक वर्ष पूर्व आरोपी उसके घर आया और उसे अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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आरोपी ने धमकी दी यदि यह बात किसी को बताई तो वह जान से मार देगा। पीड़िता का आरोप है कि वह डरा धमकाकर एक साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। दो दिन पूर्व पीड़िता किशोरी ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को आपबीती बताई। यह सुनकर परिजन स्तब्ध रह गए। परिजनों संग थाने पहुंचकर पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बताया गया है कि पीड़िता क्षेत्र के एक निजी स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा है। थानाध्यक्ष रेहड़ राजीव कुमार ने बताया आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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