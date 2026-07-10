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पहले दादा फिर पोते को कुल्हाड़ी से काट डाला; आजमगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, आजमगढ़
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आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में गुरुवार रात सोते समय 70 वर्षीय जगदंबा प्रसाद सरोज और उनके 25 वर्षीय पौत्र अंकित की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर तीन टीमें गठित की हैं। मामले की जांच जारी है।

पहले दादा फिर पोते को कुल्हाड़ी से काट डाला; आजमगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी

आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के हेवती डीहवा गांव में गुरुवार की रात को सोते समय दादा-पौत्र की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की भोर में दोहरे हत्याकांड की जानकारी होते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार, एएसपी ग्रामीण चिराग जैन संग सीओ और एसओ ने डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच कर घटना की जांच की। एसएसपी ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की है। उन्होंने कहा कि हत्यारोपि किसी भी कीमत पर बख्से नहीं जाएंगे। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर लिया।

सोते समय दादा-पोते की हत्या

हेवती डीहवा गांव निवासी 70 वर्षीय जगदंबा प्रसाद सरोज गुरुवार की रात को भोजन करने के बाद घर से करीब तीन सौ मीटर दूर अपने ट्यूबवेल पर सो रहे थे। जबकि उनका 25 वर्षीय पौत्र अंकित सरोज घर के बरामदे में सो रहा था। अंकित के बगल में ही चारपाई पर उसकी दादी फूलमती और दो अन्य भाई भी सो रहे थे। रात में सोते समय अज्ञात हमलावरों ने ट्यूबवेल पर सो रहे जगदंबा प्रसाद की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी। तत्पश्चात हमलावरों ने घर के बरामदे में सो रहे अंकित पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिए। अंकित की चीख सुनकर पास में ही सो रही दादी फूलमती जग गई। उन्होंने बगल में सो रहे अपने अन्य दो पौत्रों को जगाया।

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कुल्हाड़ी से गले और शरीर पर हमले किए

परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल अंकित को लेकर अंबेडकर नगर जिले के नगपुर सीएचसी पर लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर परिवार के लोग अंकित की हत्या की खबर जब उसके दादा को देने के लिए ट्यूबवेल पर पहुंचे तो जदंबा का भी शव खून से लथपथ देख परिजन सकते में आ गए। परिजनों की चीख पुकार से गांव में कोहराम मच गया। दोहरे हत्याकांड की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने कहा कि हमलावरों ने कुल्हाड़ी से गले और शरीर पर प्रहार कर हत्या किये हैं।

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डबल मर्डर में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद

हत्या की सूचना मिलते ही एसएसपी, एएसपी ग्रामीण, सीओ फूलपुर, पवई एसओ, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की। घर से सौ मीटर दूर खेत में हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर लिया। एएसपी ग्रामीण ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक लेनदेन और क्लेश का मामला सामने आया है। जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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