'बंगालिन’ कहने पर पौत्री ने दादी की गला काटकर की हत्या, शव छुपाने में मां ने की मदद

गोरखपुर में बंगालिन कहकर ताने मारने से परेशान पोती ने दादी की गला काटकर हत्या कर दी। फिर मां के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करने के बाद युवती को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पीपीगंज थाना क्षेत्र के भुईधरपुर गांव में बीते 26 सितंबर को मिली 50 वर्षीय कलावती देवी की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। कलावती की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनकी ही पौत्री ने की थी। वजह थी 'बंगालिन' कहकर ताने मारना और निजी विवाद।

पुलिस के मुताबिक 50 साल की कलावती देवी के पति की 20 साल पहले निधन हो गया। उनके दो बेटे पुणे और राजकोट में रहते हैं। गांव में बहू उतरा देवी और उसकी बेटी खुशी रहती थीं। उतरा देवी की पहली शादी पश्चिम बंगाल में हुई थी और उसकी बेटी खुशी वहीं के रहने वाली शंकर घोष की संतान है। इसी को लेकर कलावती अक्सर उसे 'बंगालिन' कहकर ताने मारती थीं। बताया जा रहा है कि कलावती घर के बगल में झोपडी में रहती थी। जबकि बहू और पौत्री घर के दूसरे हिस्से में। घटना के दिन बहू उतरा देवी बैंक से दो हजार रुपये निकालने गई थी। लौटने पर पौत्री खुशी ने धारदार हथियार से दादी का गला काट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, गला एक बार में नहीं बल्कि चार वार में काटा गया था।