अनुकंपा पर सरकारी नौकरी के लिए पोती और उसके पति ने रच दी साजिश, दादी को जहर दिया; जानें फिर

पोती और उसका पति ऐसी साजिश रचेंगे यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें शायद लगा था कि जहर देने से दादी मर जाएगी और उन्हें अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उनकी चाल कामयाब नहीं हुई। डॉक्टरों ने सही समय पर इलाज करके दादी को जिंदा बचा लिया। पोती और उसके पति की पोल खुल गई।

UP News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सरकारी नौकरी पाने के लिए एक पोती और उसके पति ने दादी की हत्या की साजिश रच डाली। दोनों ने 19 जून को खाने की चीजों में जहर मिलाकर दादी को दे भी दिया। दादी की हालत बिगड़ी तो दोनों वहां से भाग निकले। परिवारीजनों ने दादी को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों के इलाज से उनकी जान बच गई। अस्पताल से ठीक होकर दादी घर वापस लौटीं तो थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पोती और उसके पति को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया।

घटना, वाराणसी के लोहता इलाके की है। मिली जानकारी के अनुसार गोपालपुर (लोहता) की रहने वाली 56 वर्षीय पान पत्ती देवी चांदपुर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में चपरासी हैं। पहले उनके पति सुमिरथ यहां चपरासी थे। नौकरी पर रहते हुए सुमिरथ का निधन हो गया। तब पान पत्ती को अनुकंपा पर नौकरी मिली। अब पान पत्ती की नौकरी पर उसकी पोती रवीना की नजर गड़ गई। रवीना की शादी हो चुकी है। वह अपने पति मोनू के साथ मलदहिया में रहती थी। बीच-बीच में गोपालपुर स्थित मायके आती थी। सरकारी नौकरी के लालच में उन्होंने साजिश रच दी।

19 जून को दोनों गोपालपुर पहुंचे और खाने की सामग्री में जहर मिलाकर पानपत्ती को दे दिया। पान पत्ती की हालत बिगड़ी तो दोनों भाग निकले। उधर, परिजनों ने पान पत्ती देवी को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने इलाज करके पान पत्ती की जान बचान। लोहता थानाध्यक्ष दिगंबर उपाध्याय ने बताया कि अस्पताल में ठीक होने के बाद पान पत्ती देवी ने थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत के आधार पर जहरखुरानी की धारा में केस दर्ज कर रवीना और उसके पति मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष समेत उप निरीक्षक कौशल कुमार सिंह, विजेता कुमारी, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र यादव आदि शामिल थे।