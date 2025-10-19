दीपोत्सव से पहले अयोध्या में दिखा भव्य नजारा, श्रीराम को रथ पर बिठाकर राज दरबार ले गए सीएम योगी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsgrand sight was witnessed Ayodhya before festival lights with CM Yogi taking Lord Rama on chariot to raj darbar
संक्षेप: दीपोत्सव से पहले ही अयोध्या में भव्य नजारा दिखने लगा है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम की पैड़ी से लेकर सरयूट तक लाइटों और दीये सजाए गए हैं जो कुछ देर बाद रोशन होंगे।

Sun, 19 Oct 2025 04:55 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
अयोध्या में नौवां दीपोत्सव होने जा रहा है। प्रभु श्रीराम की नगरी दीपों की रोशनी से नहाने को तैयार है। हर ओर उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है। दीपोत्सव को लेकर रामनगरी में भव्य तैयारियां की गई हैं। दीपोत्सव से पहले ही अयोध्या में भव्य नजारा दिखने लगा है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम की पैड़ी से लेकर सरयूट तक लाइटों और दीये सजाए गए हैं जो कुछ देर बाद रोशन होंगे। इस बार दीपोत्सव में दो नए रिकॉर्ड बनेंगे। एक 26 लाख दीये जलाकर तो दूसरा सरयू तट पर 2100 से ज्यादा विद्वान एक साथ सरयू जी की आरती करेंगे।

सीएम योगी ने खींचा राम का रथ

दिवाली की पूर्व संध्या पर माया जाने वाला दीपोत्सव इस बार और भव्य नजर जाएगा। अयोध्या में आयोजित नौंवे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी समेत कई मंत्री भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीएम योगी सीधे रामकथा पार्क पर बने मंच पर पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी ने श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया और आरती उतारी। साथ में मंत्री जयवीर सिंह, राकेश सचान और सूर्य प्रताप ने भगवान के स्वरूपों की आरती उतारी। सीएम योगी ने इस दौरान श्रीराम का रथ भी खींचा। हेलीकॉप्टर से आए श्रीराम को रथ पर बिठाकर सीएम योगी और उनकी टीम राज दरबार ले गए।

सरयू तट पर सजी दीपक

राममंदिर में भी दीपक जलाएंगे सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव से पहले राममंदिर पहुंचकर दीपक जलाएंगे। सीएम योगी सोमवार को पांच बजकर पांच मिनट पर राममंदिर पहुंचेंगे। 15 मिनट तक श्रीराम मंदिर में पूजन अर्चन और दीप प्रज्वलित करेंगे। अयोध्या का दीपोत्सव शुरू हो चुका है। प्रभु श्रीराम के जीवन पर आधारित झाकियां अयोध्या सरयू तट स्थित रामकथा पार्क पर पहुंच चुकी है। बतादें कि दिवाली के दिन सीएम योगी हनुमान गढ़ी और राममंदिर के बाद देवकाली वार्ड और अभिराम दास वर्ड में समरसता भोज में शामिल होने के बाद दिगम्बर अखाड़ा और बड़ा भक्तमाल जाएंगे और वहां से मणिराम छावनी जाएंगे। यहीं से कारसेवक पुरम जाकर संत महंत धर्माचार्य के साथ जलपान करेंगे और आधे घंटे रहने के बाद रामकथा पार्क हेलीपैड से गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।