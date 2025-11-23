Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGrand preparations underway for the flag hoisting ceremony in Ayodhya, PM Modi to hold a roadshow to Ram mandir
अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की भव्य और दिव्य तैयारियां, पीएम मोदी राम मंदिर तक करेंगे रोड शो

अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की भव्य और दिव्य तैयारियां, पीएम मोदी राम मंदिर तक करेंगे रोड शो

संक्षेप:

अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की भव्य और दिव्य तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे और राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे। मोदी राम मंदिर तक रोड शो करेंगे।

Sun, 23 Nov 2025 08:17 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भव्य और दिव्य स्वरूप में सजने को पूरी तरह तैयार है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आगामी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे। उनका अयोध्या एयरपोर्ट से साकेत महाविद्यालय तक हेलीकॉप्टर से पहुंचना प्रस्तावित है। इसी क्रम में साकेत महाविद्यालय से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक भव्य रोड शो भी आयोजित होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रधानमंत्री के रोड शो मार्ग को आठ जोन में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक जोन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पारंपरिक तरीके से थाली, आरती, फूल-माला और नमस्कार मुद्रा के साथ मोदी का स्वागत करेंगी। प्रशासन ने इसके लिए अलग-अलग समाजों और समूहों की महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है। जोनवार व्यवस्था इस प्रकार है। जोन-1 (एलएचएस) में एसडीएम श्रेया की निगरानी में 150 महिलाएं, जोन-2 (पीएचसी चक्रतीर्थ के पास) में एसडीएम गजेंद्र सिंह की देखरेख में 200 महिलाएं, जोन-3 में निषाद समाज की 300 महिलाएं, जोन-4 (अरुंधती पार्किंग के पास) में सबसे बड़ी टोली - 1200 महिलाएं, जोन-5 (सारा इंटरप्राइजेज प्लॉट) पर 300 महिलाएं,जोन-6 (दर्शन सेल) पर 1000 महिलाएं, जोन-7 (यूसुफ आरा मशीन) पर 300 महिलाएं व जोन-8 (खटीक समाज की भूमि) पर 1500 महिलाएं अपने-अपने स्थान पर तैनात रहेंगी। जोनवार जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। जोन 1-2 की जिम्मेदारी डीडीओ, जोन 3-4 की डीआईओएस, जोन 5-6 की बीएसए एवं डीपीओ तथा जोन 7-8 की जिम्मेदारी डीपीआरओ को सौंपी गई है। सभी अधिकारी लगातार रिहर्सल और तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

इन जगहों पर होगा सांस्कृतिक आयोजन

रोड शो के साथ-साथ पूरे मार्ग पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिलेगी। संस्कृति विभाग और प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के अलग-अलग अंचलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य और प्रस्तुतियां आयोजित की हैं। प्रमुख प्रस्तुतियां इस प्रकार हैं। साकेत गेट पर नमस्कार मुद्रा, साकेत गेट के सामने संस्कृत महाविद्यालय के छात्र स्वस्तिवाचन करेंगे। रोबोट रेस्टोरेंट के सामने मथुरा के उमाशंकर देसला मयूर लोकनृत्य प्रस्तुत करेंगे। पीएचसी चक्रतीर्थ पर महिला समूह नमस्कार मुद्रा, साकेत महाविद्यालय के पूर्वी बाउंड्री की तरफ झांसी के निशांत सिंह भदौरिया राई लोकनृत्य दिखाएंगे। हरजेश पेट्रोल पंप के बाई तरफ अमित कुमार की ओर से फरवाही लोकनृत्य, मौर्य समाज की भूमि पर महिलाएं नमस्कार मुद्रा, वृहस्पति कुंड के बगल अयोध्या की सुमन यादव बधावा लोकनृत्य, सारा इंटरप्राइजेज के बगल लखनऊ की सौम्या गौतम अवधी लोकनृत्य, खटीक समाज की भूमि पर सोनभद्र के कतवारू करमा का लोकनृत्य, गेट नंबर ग्यारह के सामने प्रयागराज की स वर्तिका सिंह देढ़िया लोकनृत्य व यूसुफ आरा मशीन से पहले नमस्कार मुद्रा प्रस्तुत की जाएगी।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर में 4 घंटे रहेंगे मोदी, ध्वजारोहण समारोह के लिए कार्यक्रम फाइनल

करोड़ों रामभक्तों के लिए अविस्मरणीय होगा दृश्य

मार्ग के दोनों ओर रंग-बिरंगे तोरणद्वार, फूलों की सजावट और राममय वातावरण रहेगा। राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराना अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। सदियों की तपस्या और संघर्ष के बाद बने भव्य राम मंदिर में प्रधानमंत्री स्वयं ध्वजारोहण करेंगे, यह दृश्य करोड़ों रामभक्तों के लिए अविस्मरणीय होगा। योगी सरकार ने इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम ने बताया कि पूरे मार्ग पर एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं ताकि दूर खड़े श्रद्धालु भी प्रधानमंत्री के दर्शन और कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख सकें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक डायवर्जन की भी पूरी योजना तैयार है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Ayodhya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |