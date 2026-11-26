रिंकू-प्रिया की नई पारी के लिए लखनऊ में भव्य तैयारी, मोदी-योगी संग जुटेंगे दो हजार विशिष्ट मेहमान
क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की नई पारी के लिए लखनऊ में भव्य तैयारी हो रही है। पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश, राहुल गांधी और शाहरुख खान समेत देशभर की दिग्गज हस्तियों को न्योता भेजा गया है।
लखनऊ, संवाददाता। क्रिकेट के मैदान पर अपने छक्कों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर करने वाले भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह अब जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। चार दिसंबर को रिंकू सिंह और मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज विवाह बंधन में बंधेंगे। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए लखनऊ के होटल रमाडा में भव्य शादी समारोह आयोजित होगा। विवाह के इस जश्न में राजनीति, क्रिकेट और फिल्म जगत की नामचीन हस्तियों का जमावड़ा लगने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान समेत देशभर से करीब दो हजार मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। तीन दिसंबर से होटल में उत्सव और मांगलिक रस्मों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेहंदी, पूजा और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के बीच शादी का माहौल उल्लास और उमंग से सराबोर रहेगा।
अखिलेश सपरिवार तो कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे मेहमान
प्रिया सरोज की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया है। उनके पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ समारोह में शामिल होने की संभावना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। रिंकू सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, किंजरापु राम मोहन नायडू और कमलेश पासवान समेत आठ से दस केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। करीब 90 सांसदों और विधायकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला के पहुंचने की भी संभावना है।
क्रिकेट के सितारों से सजेगी महफिल
रिंकू सिंह के क्रिकेटर मित्रों के पहुंचने का सिलसिला तीन दिसंबर से शुरू होगा। भुवनेश्वर कुमार, तिलक वर्मा, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, पीयूष चावला और कुलदीप यादव समेत कई क्रिकेटरों को न्योता दिया गया है। भोजपुरी कलाकार समर सिंह सहित फिल्म जगत की अन्य हस्तियां भी समारोह की रौनक बढ़ाएंगी।
शादी की तैयारियों में खानपान से लेकर पहनावे तक का खास ध्यान रखा गया है। मेहमानों के लिए पूरी तरह शाकाहारी व्यंजनों का इंतजाम होगा। सूप से लेकर डेजर्ट तक लजीज पकवान परोसे जाएंगे। प्रिया सरोज ने दिल्ली और लखनऊ से अपने परिधानों की खरीदारी की है। बनारस की प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां भी उनके कलेक्शन का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।