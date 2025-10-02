Grand march of RSS amidst rain of flowers in Ayodhya, appeal to make Panch Parivartan successful अयोध्या में फूलों की बारिश के बीच RSS का भव्य पथ संचलन, पंच परिवर्तन को सफल बनाने की अपील, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अयोध्या में फूलों की बारिश के बीच RSS का भव्य पथ संचलन, पंच परिवर्तन को सफल बनाने की अपील

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गुरुवार को फूलों की बारिश के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरआरएस) का भव्य पथ संचलन हुआ। पथ संचलन के दौरान दर्जनों स्थानों पर स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा की गई।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 12:57 PM
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरआरएस) की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या धाम के राम कथा पार्क में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पथ संचलन के दौरान दर्जनों स्थानों पर स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा की गई। विजयादशमी पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संघ के सर कार्यवाह ने अपने पौन घंटे के उद्बोधन में संघ की यात्रा के विभिन्न उपलब्धियां को गिनाया। स्वयंसेवकों के प्रयास और लगन की सराहना की तथा सभी से शताब्दी वर्ष में आयोजित होने वाले पंच परिवर्तन को सफल बनाने में जुड़ जाने की अपील की।

शताब्दी वर्ष पर गुरुवार को रामकथा पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल को रामललला और अशोक सिंघल नगर का नाम दिया गया था। शस्त्र पूजन और ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री ऋषभ देव जन्मभूमि दिगम्बर जैन तीर्थ अयोध्या के पीठाधीश रवींद्र कीर्ति स्वामी ने स्वयंसेवक को और अनुषांगिक संगठनो के कार्यकर्ताओं की को संबोधित किया। सभी को राष्ट्र प्रथम के उद्देश्य के तहत परिवार,समाजप्रकृति के संरक्षण और संवर्धन तथा कल्याण में तत्पर रहने की अपील की।

एकल गीत के बाद संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लक्ष्य और बीते 100 साल में इस लक्ष्य के सापेक्ष सफलता का उल्लेख किया। कहा कि संघ निरंतर कार्य करने वाला संगठन है। हम अपनी उपलब्धि का जश्न नहीं मानते बल्कि समाज और राष्ट्र की भावी चुनौतियों से पार पाने के लिए अनवरत कार्य में जुटे रहते हैं। मुख्य अतीत के उद्बोधन के बाद संघ की प्रार्थना हुई और फिर पूर्ण गणेश में एकत्र कार्यकर्ता कतर में लगने लगे।

वाद्य यंत्रों की टोली के नेतृत्व में स्वयं सेवकों ने राम कथा पार्क से तुलसी उद्यान होते हुए राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार बिरला मंदिर के सामने तक पथ संचलन किया। पथ संचलन के माध्यम से शक्ति और अनुशासन का परिचय दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी के अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट,विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

