ग्राम प्रधानों को बड़ी राहत, छह महीने और बने रहेंगे प्रशासक, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश
यूपी सरकार ने एक बार फिर ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक बनाया है। ग्राम प्रधानों का 25 मई को ही कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद छह महीने के लिए इन्हें प्रशासक बनाया गया था, लेकिन चुनाव में देरी होने कारण फिर छह महीने के लिए प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया है।
UP Government Order: यूपी में ग्राम प्रधानों के लिए राहत भरी खबर है तो वहीं प्रधानी के चुनाव को लेकर इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को झटका लगा है। पंचायत चुनाव में देरी को देखते हुए यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों के प्रशासक पद को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी ग्राम प्रधान छह महीने और प्रशासक बने रहेंगे। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पंचायत राज के इस आदेश से चुनाव की तैयारियों में जुटे उम्मीदवारों के लिए तगड़ा झटका है। विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के ग्राम प्रधान अगले छह महीने तक या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक प्रशासन बने रहेंगे। इस संबंध में कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया था।
वर्ष 2021 में कुल 58195 ग्राम पंचायत प्रधान निर्वाचित हुए थे और उनकी पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। छह महीने पहले 26 मई को ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक बनाया गया था। नियमानुसार 25 मई को ग्राम प्रधानों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो चुका था। उस समय चुनाव की तैयारियां पूरी न होने के कारण शासन ने कार्यकाल आगे बढ़ाते हुए निवर्तमान प्रधानों को ही छह माह के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अब 25 नवंबर को यह छह माह की अवधि भी पूरी हो गई है। जिससे गांवों में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति पैदा होने की आशंका थी। प्रमुख सचिव रविंद्र ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पंचायत चुनावों को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी न होने और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना का कार्य पूरा न हो पाने के कारण सरकार ने कार्यकाल को छह माह और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सबसे पहले मई में प्रधानों को मिली थी प्रशासक की जिम्मेदारी
यूपी में पहली बार ग्राम प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी 26 मई को दी गई थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी के कारण ग्राम पंचायतों की बागडोर ग्राम प्रधानों के हाथ में ही रखे जाने का निर्णय लिया गया था। 25 मई को ग्राम प्रधानों का पांच वर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसको देखते हुए सीएम योगी ने प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने का फैसला लिया था। इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का शासनादेश भी जारी कर दिया था। अभी तक चुनाव न होने की स्थिति में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उस विकास खंड की ग्राम पंचायतों का प्रशासक बना दिया जाता था। ग्राम प्रधानों की मांग पर पहली बार प्रशासक बनाने का निर्णय लिया गया।
पंचायत चुनाव में देरी के कारण सौंपी गई बागडोर
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी के कारण जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई व ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को खत्म हो चुका है। अभी तक जिपं अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने पर जिलाधिकारी व ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल खत्म होने पर एसडीएम को प्रशासक बनाया जाता था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।