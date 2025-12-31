Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsGram pradhan was the leader of a gang that was planning to supply drugs at New Year parties; STF take action
ग्राम प्रधान गैंग का सरगना, नए साल की पार्टियों में सप्लाई करना था नशा; STF को लगी भनक फिर..

ग्राम प्रधान गैंग का सरगना, नए साल की पार्टियों में सप्लाई करना था नशा; STF को लगी भनक फिर..

संक्षेप:

यूपी के एसटीएफ ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। आरोपियों से 2.24 कुंतल गांजा बरामद किया है। सारा माल नए साल की पार्टियों में सप्लाई किया जाना था। गिरोह का सरगना ग्राम प्रधान  निकला।

Dec 31, 2025 03:38 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी एसटीएफ ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों की गिरफ्तारी हापुड़ देहात इलाके में की है। आरोपियों से 2.24 कुंतल गांजा बरामद किया है। गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर के खोखनी का ग्राम प्रधान फरमान निकला, जो उड़ीसा से गांजा तस्करी कर मंगवाता है। सारा माल नए साल की पार्टियों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस फरमान और उसके साथियों की तलाश में लगी है। उड़ीसा के तस्कर की भी खोजबीन की जा रही है। बरामद गांजे की कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है।

एसटीएफ एएसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया अंतरराज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी करने वाले गिरोह को लेकर इनपुट मिला था। मेरठ-किठौर रोड पर हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में एसटीएफ टीम ने मंगलवार को घेराबंदी की। सुबह एक संदिग्ध स्कार्पियो और कार को एसटीएफ मेरठ यूनिट ने रुकवा लिया। कार में तलाशी के दौरान 2.24 कुंतल गांजा बरामद हुआ। आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। पता चला खतौली क्षेत्र के गांव खोखनी का वर्तमान ग्राम प्रधान फरमान इस गिरोह को चला रहा है। फरमान पूर्व में भी गांजा तस्करी में जेल जा चुका है और हाल में ही छूटकर आया है। फरमान का संपर्क मेरठ के सिवालखास निवासी शाह आलम से है। फरमान ने शाहआलम को गांजा लेने के लिए उड़ीसा भेजा था।

उड़ीसा का विश्वजीत है सप्लायर

पूछताछ में खुलासा हुआ उड़ीसा का विश्वजीत गांजा सप्लायर है। उसने गिरोह को गांजा चार हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से सप्लाई किया था। शाह आलम ने पहले उड़ीसा जाकर सौदा किया था। बाद में माल लेने अमजद, राहुल, अनुज और खुशनूर को बुलाया। अमजद मेरठ के गंगानगर में ई-रिक्शा और बैटरी की एजेंसी चलाता है। अमजद अपने मामा के माध्यम से फरमान से मिला था और गैंग में शामिल हुआ था। राहुल खेती करता है और पैसा कमाने के लिए गैंग से जुड़ गया। अनुज का गंगानगर में होटल है। खुशनूर ट्रक ड्राइवर है। वह पिछले चार साल से शाहआलम के साथ मिलकर गांजा तस्करी कर रहा है। आरोपियों के खिलाफ हापुड़ कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया है।

नए साल पर बाजार में बेचना था माल

पूछताछ में खुलासा हुआ मेरठ समेत वेस्ट यूपी के तमाम जिलों में गांजे की सप्लाई होनी थी। नए साल की पार्टियों के लिए गांजा लाया गया था। काफी खरीदारों ने माल की एडवांस बुकिंग फरमान के पास की हुई थी। फरमान इसे दोगुना से ज्यादा कीमत पर बेचता है।

इनकी हुई गिरफ्तारी

1. अनुज निवासी गांव पबला, इंचौली मेरठ

2. अमजद निवासी इंचौली, मेरठ।

3. राहुल निवासी बीटा इंचौली मेरठ।

4. खुशनुद खान निवासी बुटराडा, थाना बावरी शामली।

ये आरोपी फरार

1. फरमान निवासी खतौली मुजफ्फरनगर।

2. शाहआलम निवासी सिवालखास मेरठ।

यह किया गया बरामद

तस्करों से एसटीएफ ने दो कुंतल 24 किलो गांजा, एक स्कार्पियो कार, एक निसान कार और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
