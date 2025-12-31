ग्राम प्रधान गैंग का सरगना, नए साल की पार्टियों में सप्लाई करना था नशा; STF को लगी भनक फिर..

संक्षेप: यूपी के एसटीएफ ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। आरोपियों से 2.24 कुंतल गांजा बरामद किया है। सारा माल नए साल की पार्टियों में सप्लाई किया जाना था। गिरोह का सरगना ग्राम प्रधान निकला।

यूपी एसटीएफ ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों की गिरफ्तारी हापुड़ देहात इलाके में की है। आरोपियों से 2.24 कुंतल गांजा बरामद किया है। गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर के खोखनी का ग्राम प्रधान फरमान निकला, जो उड़ीसा से गांजा तस्करी कर मंगवाता है। सारा माल नए साल की पार्टियों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस फरमान और उसके साथियों की तलाश में लगी है। उड़ीसा के तस्कर की भी खोजबीन की जा रही है। बरामद गांजे की कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है।

एसटीएफ एएसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया अंतरराज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी करने वाले गिरोह को लेकर इनपुट मिला था। मेरठ-किठौर रोड पर हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में एसटीएफ टीम ने मंगलवार को घेराबंदी की। सुबह एक संदिग्ध स्कार्पियो और कार को एसटीएफ मेरठ यूनिट ने रुकवा लिया। कार में तलाशी के दौरान 2.24 कुंतल गांजा बरामद हुआ। आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। पता चला खतौली क्षेत्र के गांव खोखनी का वर्तमान ग्राम प्रधान फरमान इस गिरोह को चला रहा है। फरमान पूर्व में भी गांजा तस्करी में जेल जा चुका है और हाल में ही छूटकर आया है। फरमान का संपर्क मेरठ के सिवालखास निवासी शाह आलम से है। फरमान ने शाहआलम को गांजा लेने के लिए उड़ीसा भेजा था।

उड़ीसा का विश्वजीत है सप्लायर पूछताछ में खुलासा हुआ उड़ीसा का विश्वजीत गांजा सप्लायर है। उसने गिरोह को गांजा चार हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से सप्लाई किया था। शाह आलम ने पहले उड़ीसा जाकर सौदा किया था। बाद में माल लेने अमजद, राहुल, अनुज और खुशनूर को बुलाया। अमजद मेरठ के गंगानगर में ई-रिक्शा और बैटरी की एजेंसी चलाता है। अमजद अपने मामा के माध्यम से फरमान से मिला था और गैंग में शामिल हुआ था। राहुल खेती करता है और पैसा कमाने के लिए गैंग से जुड़ गया। अनुज का गंगानगर में होटल है। खुशनूर ट्रक ड्राइवर है। वह पिछले चार साल से शाहआलम के साथ मिलकर गांजा तस्करी कर रहा है। आरोपियों के खिलाफ हापुड़ कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया है।

नए साल पर बाजार में बेचना था माल पूछताछ में खुलासा हुआ मेरठ समेत वेस्ट यूपी के तमाम जिलों में गांजे की सप्लाई होनी थी। नए साल की पार्टियों के लिए गांजा लाया गया था। काफी खरीदारों ने माल की एडवांस बुकिंग फरमान के पास की हुई थी। फरमान इसे दोगुना से ज्यादा कीमत पर बेचता है।

इनकी हुई गिरफ्तारी 1. अनुज निवासी गांव पबला, इंचौली मेरठ

2. अमजद निवासी इंचौली, मेरठ।

3. राहुल निवासी बीटा इंचौली मेरठ।

4. खुशनुद खान निवासी बुटराडा, थाना बावरी शामली।

ये आरोपी फरार 1. फरमान निवासी खतौली मुजफ्फरनगर।

2. शाहआलम निवासी सिवालखास मेरठ।