यूपी पंचायत चुनाव से पहले ग्राम प्रधानों को मिली एक और जिम्मेदारी, परिवहन विभाग ने सौंपा काम
यूपी में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। इसके तहत अब ग्राम प्रधान सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
Gram Pradhan News: यूपी पंचायत चुनाव से पहले ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के बाद अब उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई है। परिवहन विभाग ने ग्राम प्रधानों को काम सौंप दिया है। दरअसल सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। इसके तहत अब ग्राम प्रधान सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। परिवहन विभाग की इस पहल के अनुसार यदि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के प्रयासों से सड़क हादसों में कमी आती है और लोग सुरक्षा नियमों का पालन करना शुरू करते हैं, तो उन्हें जिला स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित कर सड़क सुरक्षा अग्रदूत की उपाधि से नवाजा जाएगा।
इस संबंध में परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन की ओर से प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को पत्र जारी किया गया है। बताया कि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 70 प्रतिशत मामले लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के कारण होते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए अब ग्राम प्रधानों को गांव के स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है। ग्राम प्रधानों के सहयोग से सड़क हादसों में कमी आ सकती है।
ग्रामीणों को यातायात नियमों की जानकारी देंगे प्रधान
परिवहन विभाग का मानना है कि सड़क सुरक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक यह एक जनआंदोलन न बने। चूंकि प्रधानों को ग्रामीणों का भरोसा और समर्थन प्राप्त होता है। इसलिए वे लोगों को समझा-बुझाकर और भावनात्मक रूप से जागरूक करके सुरक्षित यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने में सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। विभाग को उम्मीद है कि प्रधान पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मुहिम से जुड़ेंगे और अपने गांव को सुरक्षित बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे।
|गांव-गांव तक पहुंचेगा सुरक्षा का संदेश
दो ग्राम प्रधान लेंगे नदियों के पुनर्जीवन का प्रशिक्षण
वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ जिले के दो ग्राम प्रधानों को नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत नदियों के कायाकल्प, नदी पुनर्जीवन, जैव विविधता संरक्षण, सीवेज प्रबंधन एवं बाढ़ प्रबंधन विषयों पर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर की प्रधान कल्पना सिंह और गजेंद्र चौधरी ग्राम पंचायत तलेसरा विकास खण्ड टप्पल को नामित किया गया है। कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के निर्देशानुसार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 जून से 13 जून 2026 तक डीडीए यमुना जैव विविधता पार्क, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में जनपद अलीगढ़ से चयनित ग्राम पंचायत प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।