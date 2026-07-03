ग्राम प्रधान को प्रशासक पद से हटाया गया, शिकायत के बाद डीएम का बड़ा ऐक्शन
सरकारी धन के वित्तीय अनियमितता किए जाने की शिकायत पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ग्राम प्रधान को प्रशासक पद से हटाया दिया गया है।
यूपी के अयोध्या में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत गरौली में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। सरकारी धन के वित्तीय अनियमितता किए जाने के आरोप में ग्राम प्रधान राज नरायन के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही प्रशासक पद से बेदखल करते हुए ग्राम पंचायत के कार्यो की देखभाल के लिये एडीओ पंचायत पूरा बाजार को प्रशासक नामित किया है। जिलाधिकारी के आदेश से शिकायतकर्ताओं में खुशी व्याप्त हो गई। इससे ग्राम प्रधानों में हड़कंप मचा हुआ है।
गांव निवासी समाजिक कार्यकर्ता सुधीर तिवारी व सुनील मौर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत में कराए गये विकास कार्यो नाली निर्माण एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य मे ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की शिकायत जिलाधिकारी सहित अन्य पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से की गई थी। इसमें नाली निर्माण 45007 रुपये तथा हैंडपंप मरम्मत 24240 रुपये के सरकारी धन की बंदरबाट की गई थी। इसकी जांच डीडीओ, पीडी, आरईएस आदि द्वारा बीडीओ व एडीओ पंचायत ने करते हुए जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी थी। जांचोपरांत विकास कार्यो में वित्तीय अनियमितता पाई गई। नाली निर्माण तथा हैण्डपम्प मरम्मत कार्य मे कुल 69247 रुपये शासकीय धन के अपव्यय का मामला पाया गया।
एडीओ पंचायत को ग्राम पंचायत का प्रशासक नामित
जिलाधिकारी के जारी आदेश में कहा गया है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान राज नरायन ने अपने पदेन दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरती और शासन के निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसके कारण उन्हें वर्तमान प्रशासक पद पर बने रहना नियम संगत नहीं है। आदेश के तहत उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए सहायक विकास अधिकारी पंचायत पूरा बाजार को ग्राम पंचायत का प्रशासक नामित किया गया है। मामले की विस्तृत जांच के लिये जिला उद्यान अधिकारी, जिला लेखा परीक्षक अधिकारी तथा अधिशाषी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को बतौर तीन सदस्यीय समिति नामित किया है। समिति को अपनी जांच आख्या 15 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। इसकी पुष्टि एडीओ पंचायत तारुन मो हुसैन फारूकी ने की है।
बीडीओ के पत्र पर पखवाड़े बाद पहुंचे लेखपाल
उधर, तारुन ब्लॉक की ग्राम पंचायत ओदी रतनाथ पुर में सरकारी जमीन पर किये किये अवैध कब्जे को हटवाने के लिये खण्ड विकास अधिकारी आनन्द कुमार श्रीवास्तव द्वारा एसडीएम को भेजे गये पत्र पर एक पखवाड़े बाद लेखपाल गांव पहुंचे। बीडीओ ने बताया कि गांव निवासी जयजयराम यादव द्वारा ग्राम सभा की जमीन नवीन परती पर अवैध तरीके से कब्जा करके खेती बाड़ी कर रहा है। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान राकेश पाठक ने की है। अवैध कब्जे से गांव में कईं विकास कार्य बाधित है। प्रधान की शिकायत पर बीते 17 जून को जमीन को कब्जामुक्त करने के लिये एसडीएम को पत्र प्रेषित किया गया है। गुरुवार को मौके पर गये लेखपाल मोती लाल यादव ने बताया कि पत्र बुधवार को मिला। सरकारी जमीन को खाली करा लिया जाएगा। अवैध कब्जेदार को सूचना दी गई। परन्तु वह मौके पर नहीं पहुचे।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें