ग्राम प्रधान का भाई कमरे में कुंडी लगा महिला से करने लगा गंदी हरकतें, भाभी की चीख पर दौड़ा देवर, फिर..

यूपी के बहराइच में एक ग्राम प्रधान के भाई की शर्मनाक करतूत सामने आई हैं। महिला के कमरे में घुसकर कुंडी लगाकर गंदी हरकतें करने लगा। महिला की चीख पर उसका देवर वहां पहुंचा तो उसको पीट कर भाग गया। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 11:52 AM
यूपी के बहराइच जिले में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक महिला को ग्राम प्रधान का भाई लंबे समय से आशा बहू पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दे रहा था। रविवार रात वह दुहसाहसिक तरीके से महिला के कमरे में घुसकर कुंडी लगाकर छेड़छाड़ करने लगा। महिला की चीखने पर जब देवर और परिजन दौड़े तो ग्राम प्रधान के भाई ने हमला बोला दिया। मारपीट की और जान माल की धमकी देकर फरार हो गया। तहरीर मिलने पर पुलिस ने इसे गंभीरता से ले एफआईआर दर्ज की गई है।

रामगांव थाने के एक गांव निवासनी एक महिला को लंबे समय से ग्राम प्रधान का भाई आशा बहू पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर घर में आ जा रहा था। पीड़िता के मुताबिक, वह ग्राम पंचायत प्रधान का सगा भाई है। रविवार रात ग्राम प्रधान का भाई सलमान घर में घुस युवती के कमरे का दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लिया। इसके बाद वह महिला के साथ गंदी हरकतें करने लगा। छेड़छाड़ पर महिला चीखने लगी। कमरे से रही चीख को सुनकर देवर और अन्य परिजन दौड़ पड़े। देवर और परिजन ने दरवाजा खोलने को कहा।

इस पर ग्राम प्रधान का भाई गुस्से तमतमा गया। उसने दरवाजा खोलते ही महिला के देवर और परिजन के साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद जान माल की धमकी दे फरार हो गया। इस घटना से गांव में आक्रोश फैल गया। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने सलमान को नामजद कर छेड़छाड़, बंधक बना मारपीट आदि धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया है।

