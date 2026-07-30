प्रधानों को जल्द मिलने वाली है खुशखबरी, प्रशासक बनने के बाद फंसे काम होंगे पूरे

यूपी में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने के कारण प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया है। इससे गदगद प्रधान अब परेशान और दुखी हैं। अब उनकी परेशानी और दुख दूर करने के लिए पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर जल्द आदेश जारी कराने की तैयारी कर रहे हैं।

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न हो पाने के कारण पहली बार प्रधानों कतो ही प्रशासक बना दिया गया है। प्रशासक बनने के बाद खुशी से झूम रहे प्रधान अब दुखी हैं। उनका दुख पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर तक पहुंच गया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पंचायतों के विकास में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जाएगा। रूटीन व नीतिगत कार्यों को स्पष्ट करते हुए जल्द आदेश जारी कराया जाएगा।

दरअसल प्रधानों का कहना है कि प्रशासक बनने के बाद उनके हाथ ही बंध गए हैं। वह हैंडपंप मरम्मत व सामग्री खरीदकर सफाई भी नहीं करा पा रहे हैं। नौबत यह है कि डीएम के यहां फाइलें महीने भर लटकी रहती हैं। बीते दो महीने से पुराने काम ही हो रहे हैं और बजट के अभाव में नए काम शुरू नहीं हो पा रहे।

खराब हैंडपंप की रिबोरिंग तक का काम फंसा 57694 निवर्तमान ग्राम प्रधान बीते 26 मई से प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अब अगर उनकी ग्राम पंचायत में खराब हैंडपंप की मरम्मत या रिबोरिंग करानी है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह बीते 28 मार्च को जारी की गई धनराशि से पिछले साल के बचे कार्यों को ही पूरा करा रहे हैं। इसमें सीसी रोड, इंटरलाकिंग, स्ट्रीट लाइट, मरम्मत व नव निर्माण के कार्य ही करा रहे हैं।

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा का कहना है कि अगर हैंडपंप में छिटपुट खराबी है तो भी छह हजार रुपये और अगर कहीं रिबोरिंग करानी है तो 25 हजार तक खर्च होंगे। ऐसे में वह यह कार्य नहीं करा पा रहे।

बारिश के बाद सफाई तक नहीं हो पा रही ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां बारिश के कारण जलभराव या बाढ़ के बाद साफ-सफाई के कार्य कराए जाने हैं तो वह भी सामग्री की खरीद न होने के कारण नहीं हो पा रहे। पंचायती राज विभाग की ओर से रूटीन कार्यों और नीतिगत कार्यों को स्पष्ट करते हुए कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सिर्फ बचे हुए कार्य ही हो पा रहे हैं। सिर्फ पंचायत में कार्य कर रहे कर्मियों का मानदेय, कूड़ा निस्तारण इकाई के कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान और बिजली का बिल ही जमा हो पा रहा है।

काम में स्पष्टता नहीं होने से दिक्कत बीते साल के शेष कार्यों के अलावा किन-किन नीतिगत कार्यों को डीएम के माध्यम से कराया जाना है और कौन से रूटीन कार्य प्रशासक के तौर पर वह खुद करेंगे इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। अभी तक आदेश जारी न होने से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

आठ-आठ हजार करोड़ केद्र व राज्य आयोग ने दिए केंद्र के 15वें वित्त आयोग और राज्य के पंचम वित्त आयोग की ओर से आठ-आठ हजार करोड़ रुपये पंचायतों के विकास कार्यों के लिए दिए गए थे। पिछले दो महीने से प्रशासक बनने के बाद सिर्फ पुराने शेष काम ही हो पा रहे हैं। नए कार्य नहीं हो पा रहे। 2400 करोड़ रुपये के बजट की अंतिम किश्त 28 मार्च को पंचायतों को भेजी गई थी। जिससे शेष कार्य ही हो पा रहे हैं। नए कार्यों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।