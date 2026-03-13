Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस मिशन में बढ़ेगी ग्राम पंचायतों की भागदारी, योगी के मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने अफसरों को बताई योजना

Mar 13, 2026 07:19 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share

जल जीवन मिशन-2.0 को भविष्य में किस तरह से योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए आगे काम करेगा, कैसे ग्राम पंचायतों और स्थानीय जल समितियों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा।

इस मिशन में बढ़ेगी ग्राम पंचायतों की भागदारी, योगी के मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने अफसरों को बताई योजना

UP News: जल जीवन मिशन-2.0 को भविष्य में किस तरह से योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए आगे काम करेगा, कैसे ग्राम पंचायतों और स्थानीय जल समितियों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। इन सभी मुद्दों को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सभी राज्यों के मंत्रियों और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल मंथन किया। प्रदेश की तरफ से जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने योजना की प्रगति बताई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन-2.0 की रूपरेखा राज्यों के सामने रखी। बताया गया कि भविष्य में किस तरह से योजना को लेकर काम किया जाना है। इसमें केंद्र और राज्य की क्या भूमिका होगी। साथ ही राज्यों से सुझाव मांगे गए कि योजना को किस तरह से बेहतर ढंग से जमीन पर उतारा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:इन कागजों पर नहीं हो पाएगी रजिस्ट्री, भू-माफियाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा कदम

ग्रामीण परिवारों तक पहुंचेगी नल से जल की सुविधा

उत्तर प्रदेश की तरफ से जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले कामों की जानकारी देते हुए बताया कि यूपी देश में सबसे अधिक नल से जल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में 2.43 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र में 95 प्रतिशत से अधिक घरों तक नल से जल की सप्लाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ वालों को जाम से मिलेगी मुक्ति, राजधानी को मिली ग्रीन कॉरिडोर की सौगात

ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा रही जलापूर्ति की व्यवस्था

वहीं 100 प्रतिशत जलापूर्ति वाले गांवों में जल अर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जलापूर्ति की पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाते हुए, इसे जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना पर कुल 8.69 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे से जुडेंगे इस जिले के 25 गांव, निर्माण-बैनामा पर रोक

ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्य अधूरे

वहीं दूसरी ओर महोबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्य अधूरे पड़े है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जल जीवन मिशन के कार्यो को लेकर चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोका था। मंत्री ने एक माह में कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था मगर अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अधूरे पड़े है। पनवाड़ी के लोहरगांव में पानी की टंकी अधूरी होने के साथ गांव की कई गलियों में पाइप लाइन बिछने का काम अधूरा पड़ा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Swatantra Dev Singh Jal Jeevan Mission Gram Panchayat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |