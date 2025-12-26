ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, डीएम से प्रधान-सचिव की शिकायत

संक्षेप: यूपी के गोंडा जिले में एक ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़ा सामने आया है। गांव निवासी ने डीएम को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है।

यूपी के गोंडा जिले में वजीरगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत करोंदा में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितता और सरकारी धन के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। इसी गांव के निवासी शुभम कुमार मिश्र ने डीएम को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है।

शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत करोंदा में हैंडपंप रीबोर के नाम पर सैकड़ों की संख्या में फर्जी कार्य दिखाकर सरकारी धनराशि निकाल ली गई, जबकि मौके पर एक भी हैंडपंप रीबोर का कार्य नहीं कराया गया। इसी तरह पंचायत भवन निर्माण के नाम पर लाखों रुपये का भुगतान कर लिया गया, जबकि भवन का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है।

प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब खुदाई का कार्य फर्जी तरीके से दर्शाकर भुगतान कराया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, पहले सीमा विवाद का हवाला देकर कार्य रोका गया, बाद में बिना आईडी बनाए तालाब खुदाई के नाम पर फर्जी आईडी तैयार कर भुगतान कर लिया गया। इसके समर्थन में जीपीएस फोटो, वीडियो और समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न की गई है। इसके अलावा सोहनी तालाब पर लगभग 80 मनरेगा श्रमिकों को केवल कागजों में काम करते दिखाया गया, जबकि मौके पर कोई मजदूर मौजूद नहीं था। वहीं, खड़ंजा मरम्मत, नाली निर्माण और गोशाला निर्माण के नाम पर भी फर्जी भुगतान किए जाने का आरोप है। गोशाला में पशुओं की संख्या कम है लेकिन अधिक बताया जाता है इसके अलावा मवेशियों की देखभाल भी ठीक से नहीं होती है। प्रभारी बीडीओ अभिषेक मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।