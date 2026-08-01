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गांव के विलय को लेकर हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, यूपी सरकार के आदेश को रखा बरकरार

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाता
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लखनऊ बेंच हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के गठन और उसके अस्तित्व के लिए कानून में निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या की शर्त पूरी होना अनिवार्य है और इसके लिए ग्राम पंचायत की आबादी का निर्धारण वर्तमान आबादी के आधार पर नहीं।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश

Highcourt bench Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार के एक हजार से कम आबादी वाले गांव के विलय के आदेश को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के गठन और उसके अस्तित्व के लिए कानून में निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या की शर्त पूरी होना अनिवार्य है और इसके लिए ग्राम पंचायत की आबादी का निर्धारण वर्तमान आबादी के आधार पर नहीं, बल्कि अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाएगा। न्यायालय ने गोण्डा के करुआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसका कुम्हरौरा ग्राम पंचायत में विलय करने के राज्य सरकार के फैसले को वैध ठहराया है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर व न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने गुड़िया गोस्वामी समेत 293 अन्य लोगों की याचिका खारिज करते हुए यह निर्णय दिया। याचिका में 19 अप्रैल 2023 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत करुआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसके शेष क्षेत्र का कुम्हरौरा ग्राम पंचायत में विलय कर दिया गया था। करुआ ग्राम के कुछ हिस्से को नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में शामिल किए जाने के बाद भी उसकी आबादी 1719 तथा मतदाताओं की संख्या 1104 है, ऐसे में ग्राम पंचायत को समाप्त करने का निर्णय अवैध है।

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आपराधिक इतिहास का भी दें ब्योरा

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तहसील बार एसोसिएशन, रामसनेही घाट, बाराबंकी के बार एसोसिएशन में नामांकन करने वाले वकीलों को आपराधिक इतिहास का भी ब्यौरा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो उसका विवरण भी उसे देना होगा। साथ ही एलडर्स कमेटी को निर्देश दिया है कि उक्त विवरण न्यायालय को भी उपलब्ध कराया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने राजेश कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवायी 11 अगस्त को होगी।

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बीएसए हरदोई को कोर्ट ने तलब किया

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पर एक ग्राम प्रधान के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने के बजाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा रोके रखने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने बीएसए को अगली सुनवायी पर कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया जाए।

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महानिदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा तलब

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकारी वकीलों को समय पर निर्देश न उपलब्ध कराने के महानिदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा कार्यालय के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। महानिदेशक को 4 अगस्त को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर इसका कारण बताने को कहा है, साथ ही यह भी पूछा है कि इस असहयोग के लिए क्यों न पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दिया। शमसुद्दीन खान फारूखी की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका के संबंध में न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकारी वकील को निर्देश न दिए जाने पर न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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