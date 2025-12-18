सर्दी में ठिठुरते थे सरकारी स्कूल के बच्चे, खुद के पैसे से टीचर ने सबको जैकेट दी

संक्षेप: बरेली के एक सरकारी स्कूल के टीचर ने अपने पैसों से ठंड से परेशान बच्चों और स्कूल के स्टाफ के लिए जैकेट खरीद दिए। इलाके में इसकी तारीफ हो रही है।

बरेली जिले के भदपुरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नवादा इमामाबाद के शिक्षक डॉ. लक्ष्मीकांत शुक्ला ने इंसानियत और जिम्मेदारी की बेहतरीन मिसाल पेश की है। ठंड बढ़ते ही जब स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को स्वेटर के बावजूद ठिठुरते देखा तो उन्होंने अपने वेतन से 100 जैकेट खरीदीं और इसे सभी स्कूली छात्र-छात्राओं के बीच बांट दिया। बच्चों के साथ-साथ स्कूल के स्टाफ तक के लिए भी उन्होंने जैकेट खरीद दिए।

दरअसल, सरकार डीबीटी के जरिए बच्चों को स्वेटर खरीदने के लिए पैसा देती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में स्वेटर काफी नहीं होते। इस बार ठंड कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। डॉ. लक्ष्मीकांत शुक्ला ने स्कूल में कई बच्चों को ठंड से परेशान देखा। ऐसे में उन्होंने 225 रुपये प्रति जैकेट की दर से कुल 22,500 रुपये खर्च करके 100 जैकेट खरीदी। ठंड से बचाव के लिए उन्होंने रसोइयों और अन्य स्टाफ के लिए भी सात जैकेट खरीदी और सभी में बांट दिए। जैकेट पहनकर बच्चे खिल उठे और कक्षा में भी उनके चेहरों पर ऊर्जा दिखी। जैकेट मिलने से ठंड में जिन बच्चों के अटेंडेंस प्रभावित थे, वे अब नियमित स्कूल आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर हो रही जमकर सराहना डॉ. शुक्ला के सराहनीय कदम की तस्वीरें वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे ‘सच्ची शिक्षा’ और ‘मानवता का संदेश देने वाली पहल’ बता रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि यदि हर शिक्षक अपने स्तर पर ऐसा प्रयास करे तो सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल सकती है। ऐसे शिक्षक समाज और शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देते हैं।