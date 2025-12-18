Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsGovt teacher gifts winter jacket to his school students facing severe winter cold wave in Bareilly
सर्दी में ठिठुरते थे सरकारी स्कूल के बच्चे, खुद के पैसे से टीचर ने सबको जैकेट दी

सर्दी में ठिठुरते थे सरकारी स्कूल के बच्चे, खुद के पैसे से टीचर ने सबको जैकेट दी

संक्षेप:

बरेली के एक सरकारी स्कूल के टीचर ने अपने पैसों से ठंड से परेशान बच्चों और स्कूल के स्टाफ के लिए जैकेट खरीद दिए। इलाके में इसकी तारीफ हो रही है।

Dec 18, 2025 09:38 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, आशीष दीक्षित, बरेली
बरेली जिले के भदपुरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नवादा इमामाबाद के शिक्षक डॉ. लक्ष्मीकांत शुक्ला ने इंसानियत और जिम्मेदारी की बेहतरीन मिसाल पेश की है। ठंड बढ़ते ही जब स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को स्वेटर के बावजूद ठिठुरते देखा तो उन्होंने अपने वेतन से 100 जैकेट खरीदीं और इसे सभी स्कूली छात्र-छात्राओं के बीच बांट दिया। बच्चों के साथ-साथ स्कूल के स्टाफ तक के लिए भी उन्होंने जैकेट खरीद दिए।

दरअसल, सरकार डीबीटी के जरिए बच्चों को स्वेटर खरीदने के लिए पैसा देती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में स्वेटर काफी नहीं होते। इस बार ठंड कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। डॉ. लक्ष्मीकांत शुक्ला ने स्कूल में कई बच्चों को ठंड से परेशान देखा। ऐसे में उन्होंने 225 रुपये प्रति जैकेट की दर से कुल 22,500 रुपये खर्च करके 100 जैकेट खरीदी। ठंड से बचाव के लिए उन्होंने रसोइयों और अन्य स्टाफ के लिए भी सात जैकेट खरीदी और सभी में बांट दिए। जैकेट पहनकर बच्चे खिल उठे और कक्षा में भी उनके चेहरों पर ऊर्जा दिखी। जैकेट मिलने से ठंड में जिन बच्चों के अटेंडेंस प्रभावित थे, वे अब नियमित स्कूल आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर हो रही जमकर सराहना

डॉ. शुक्ला के सराहनीय कदम की तस्वीरें वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे ‘सच्ची शिक्षा’ और ‘मानवता का संदेश देने वाली पहल’ बता रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि यदि हर शिक्षक अपने स्तर पर ऐसा प्रयास करे तो सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल सकती है। ऐसे शिक्षक समाज और शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देते हैं।

नवाचारों के लिए जाने जाते हैं शिक्षक

डॉ. लक्ष्मीकांत शुक्ला पहले भी कई नवाचारों और प्रेरक कार्यों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। उनका स्कूल 100 प्रतिशत उपस्थिति, उत्कृष्ट वातावरण और नियमित क्लास के लिए जाना जाता है। यहां के बच्चे निपुण भारत मिशन के तहत भाषाई और गणितीय दक्षता में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। घर-घर संपर्क, अभिभावक संवाद और बेहतर शिक्षण माहौल के कारण यह स्कूल अक्सर अन्य विद्यालयों के लिए रोल मॉडल बनता रहा है।

