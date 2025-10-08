15-20 साल की बेटियां एक-एक साल का बच्चा लेकर बैठी हैं; लिव इन रिलेशनशिप पर बोलीं आनंदीबेन
आनंदीबेन पटेल कहा, "बेटियों को मेरी एक ही सलाह है। आपके पास कोई भी फ्रेंडशिप करने के लिए आएगा, और आजकल लिव-इन-रिलेशन चलता है। क्या है लिव-इन-रिलेशनशिप? अनाथालय जाकर देखिए लिव-इन-रिलेशनशिप का क्या परिणाम है। 15 साल और 20 साल की बेटियां एक-एक साल का बच्चा लेकर वहाँ खड़ी हैं। 200-200 बेटियां आज बंद कमरों में हैं।" राज्यपाल के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
युवाओं के ड्रग्स लेने पर दी नसीहत
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि युवा ड्रग्स लेते हैं और भारत सरकार नशा मुक्त भारत बनने के लिए अभियान चला रहा है, क्या नसीब है हमारी। हमारे पीएम और गृहमंत्री ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। ड्रग्स और नशा को छोड़ें। यही हमारे लिए मेडल होगा। नशामुक्त भारत बनाने हमारा सपना तभी पूरा हो पाएगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में नशे का सामान मिलने को चिंताजनक बताते हुए युवाओं का आह्वान किया कि खुद को राष्ट्र के निर्माण में लगाएं।
75 प्रतिशत हाजिरी नहीं तो परीक्षा नहीं
राज्यपाल ने कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर चिंता जताई। इसे लेकर तल्खी भी दिखाई। 75% से कम हाजिरी होने पर कत्तई परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि किसी ने फिर भी एग्जाम करा लिया तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। बिना कक्षाओं का संचालन किए हम विश्व स्तर के लिए युवा तैयार नहीं कर सकते। भारत को विकसित बनाना है तो यह काम बंद करना होगा। नारा दिया ‘आओ, पढ़ो और आगे बढ़ो’। नाराजगी भरे लहजे में कहा, कम छात्र होते हैं तो शिक्षक कक्षा में नहीं जाते। विद्यार्थी कहते हैं कि शिक्षक नहीं आते। शिक्षक कहते हैं कि छात्र नहीं आते। यदि पढ़ना-पढ़ाना ही नहीं है तो हम विश्वविद्यालय को बंद क्यों न कर दें।