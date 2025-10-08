15-20 साल की बेटियां एक-एक साल का बच्चा लेकर बैठी हैं; लिव इन रिलेशनशिप पर बोलीं आनंदीबेन

राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से कहा कि लिव इन रिलेशनशिप संस्कार नहीं है। ऐसी कुप्रवृतियों से बचें। अनाथालय के बाहर 15-20 साल की बच्चियां एक-एक साल का बच्चे लिए हैं।

यूपी की राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल बलिया स्थित जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ड्रग्स और नशा को छोड़ें। उनकी ओर से यही हमारे लिए मेडल होगा। वहीं, छात्राओं से कहा कि ‘लिव इन रिलेशनशिप’ हमारा संस्कार नहीं है। ऐसी कुप्रवृतियों से बचें।

आनंदीबेन पटेल कहा, "बेटियों को मेरी एक ही सलाह है। आपके पास कोई भी फ्रेंडशिप करने के लिए आएगा, और आजकल लिव-इन-रिलेशन चलता है। क्या है लिव-इन-रिलेशनशिप? अनाथालय जाकर देखिए लिव-इन-रिलेशनशिप का क्या परिणाम है। 15 साल और 20 साल की बेटियां एक-एक साल का बच्चा लेकर वहाँ खड़ी हैं। 200-200 बेटियां आज बंद कमरों में हैं।" राज्यपाल के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

युवाओं के ड्रग्स लेने पर दी नसीहत राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि युवा ड्रग्स लेते हैं और भारत सरकार नशा मुक्त भारत बनने के लिए अभियान चला रहा है, क्या नसीब है हमारी। हमारे पीएम और गृहमंत्री ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। ड्रग्स और नशा को छोड़ें। यही हमारे लिए मेडल होगा। नशामुक्त भारत बनाने हमारा सपना तभी पूरा हो पाएगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में नशे का सामान मिलने को चिंताजनक बताते हुए युवाओं का आह्वान किया कि खुद को राष्ट्र के निर्माण में लगाएं।