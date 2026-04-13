सीएम योगी बोले- जो दिखेगा, वही समाज में बिकेगा, 517 लाख से बने आधुनिक स्कूल का लोकार्पण
लखनऊ के जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 5.17 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित 'आदर्श माध्यमिक विद्यालय' का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे शिक्षा का एक आदर्श मॉडल बताया और कहा कि जो दिखेगा वही समाज में बिकेगा।
UP News: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में आधुनिक सुविधाओं से लैस आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। राज्यपाल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "जो दिखेगा, वही समाज में बिकेगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के लिए यह विद्यालय एक उत्कृष्ट मॉडल के रूप में काम करेगा।
5.17 करोड़ की लागत से बना 'स्मार्ट' स्कूल
इस आधुनिक विद्यालय के निर्माण पर कुल 5 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। वित्तीय विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कुल राशि में से 4 करोड़ 70 लाख रुपये सरकार द्वारा दिए गए हैं, जबकि शेष धनराशि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीएसआर (CSR) फंड और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से अलग से जुटाकर इस भवन को पूर्णता प्रदान की है। यह सरकारी और सामाजिक सहभागिता का एक बेहतरीन उदाहरण है।
सीएम कंपोजिट विद्यालयों के लिए बनेगा मानक
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोगों और शिक्षाविदों को बुलाकर इस स्कूल का मॉडल दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो 'सीएम कंपोजिट विद्यालय' बन रहे हैं, उनमें राजभवन के इस मॉडल को मानक के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि जब भवन अच्छा और योग्य होता है, तो वह शिक्षा का अनुकूल माहौल बनाने में स्वतः मदद करता है।
प्रतिभा के लिए 'योजक' की आवश्यकता
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने संस्कृत श्लोक के माध्यम से प्रतिभा के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, "कोई भी अक्षर सामर्थ्यहीन नहीं है और कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, बस उसे सही दिशा देने वाले 'योजक' की आवश्यकता होती है। आज हमारी राज्यपाल महोदया ने शिक्षा के क्षेत्र में वही 'योजक' की भूमिका निभाई है।" उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों—आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सुश्रुत, चरक, जगदीश चंद्र बसु और सीवी रमन का उल्लेख करते हुए बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी इसी वैज्ञानिक चेतना को आत्मसात करें।
राजभवन और जनभवन की नई पहचान
सीएम योगी ने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि पहली बार राजभवन की टीम जनभवन के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई है। यहां के बच्चों द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स मीट और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने अंत में दोहराया कि हमारी वर्तमान पीढ़ी ही देश का भविष्य है, और उनके लिए ऐसे बेहतरीन संस्थानों का निर्माण राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।