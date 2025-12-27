दूसरी शादी के बाद भी डकार रहीं थीं विधवा पेंशन, अब एक-एक पाई वसूल करेगी सरकार

संक्षेप: कानपुर में विधवा पेंशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जहां 33 महिलाएं दोबारा शादी करने के बावजूद विधवा पेंशन का लाभ ले रही थीं। जिला प्रोबेशन विभाग के सत्यापन में मामला सामने आने के बाद संबंधित महिलाओं की पेंशन रोक दी गई है।

यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां 33 विधवाएं दोबारा शादी करने के बावजूद विधवा पेंशन का लाभ उठा रही थीं। जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा किए गए सत्यापन में यह पोल खुली, जिसके बाद इन महिलाओं की पेंशन रोक दी गई और रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं।

जिला प्रोबेशन विभाग विधवाओं को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन देता है। जिले में कुल 73,436 विधवाएं इस लाभ का फायदा उठा रही हैं। जांच में सामने आया कि 33 महिलाओं ने दूसरी शादी कर ली, बावजूद इसके पेंशन का लाभ उठाया। सत्यापन के दौरान पाया गया कि बिल्हौर में 6, बिधनू में 6, पतारा में 6, कल्याणपुर और घाटमपुर में 5‑5, शिवराजपुर में 4 और सरसौल में 1 महिला ने फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ लिया।

एक-एक पाई वसूल करेगी सरकार जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि महिलाओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं और पेंशन तत्काल बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब सरकार इन महिलाओं से एक-एक पाई वसूल करेगी। इस कार्रवाई के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि दोबारा शादी करने वाली महिलाओं को विधवा पेंशन का गलत लाभ लेने की अनुमति नहीं है। विभाग ने भविष्य में नियमित सत्यापन और निगरानी बढ़ाने का भी संकेत दिया है, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।