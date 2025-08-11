सरकार हर सवाल का देगी जवाब, मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले बोले योगी; अखिलेश पर पलटवार
यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र का आगाज थोड़ी ही देर में होने वाला है। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। इस बीच विधानसभा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह सत्र शुरू होने से ठीक पहले मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। मु्द्दों पर आधारित किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने के मौके पर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए विधायकों का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि इस बार मॉनसून सत्र में उत्तर प्रदेश के अगले 25 साल के विजन पर चर्चा होगी। विजन डॉक्यूमेंट पर सदन में 13 से 14 अगस्त तक 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा के विरोध और उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा किए गए तंज का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये विकास के प्रति सरकार और भाजपा की प्रतिबद्धता है। उनके एजेंडे में विकास नहीं है। जब हमने 36 घंटे तक सदन चलाया था तब भी सपा ने वॉकआउट किया था। विकास उनके एजेंडे में नहीं है इसलिए बेसिरपैर की बातें बोल कर वे ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वे पहले से ही कुख्यात हैं।
सीएम योगी ने कहा कि आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के किसी भी विधानमंडल से बड़ा विधानमंडल है। पिछले 8-8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि हम उन सभी प्रस्तावों का स्वागत करेंगे जो सदन में चर्चा के लिए आएंगे। ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के विकास, युवाओं से जुड़े हुए होंगे। सरकार ने इसे अपने कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। लेकिन सार्थक चर्चा होनी चाहिए।
सीएम योगी ने कहा कि न्यूसेंस क्रिएट करके हम लोग समय को जाया न होने दें यह मेरी अपील है। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्षियों से भी सार्थक चर्चा की अपील है लेकिन यदि वे न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो जनता की अदालत में स्वयं ही प्रदेश की जनता जर्नादन उन्हें कठघरे में खड़ा करने का काम करेगी। सीएम ने कहा कि मुद्दों पर आधारित किसी भी सवाल का जवाब देने और उसे सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।