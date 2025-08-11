सरकार हर सवाल का देगी जवाब, मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले बोले योगी; अखिलेश पर पलटवार

यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र का आगाज थोड़ी ही देर में होने वाला है। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। इस बीच विधानसभा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह सत्र शुरू होने से ठीक पहले मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। मु्द्दों पर आधारित किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने के मौके पर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए विधायकों का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि इस बार मॉनसून सत्र में उत्तर प्रदेश के अगले 25 साल के विजन पर चर्चा होगी। विजन डॉक्यूमेंट पर सदन में 13 से 14 अगस्त तक 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा के विरोध और उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा किए गए तंज का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये विकास के प्रति सरकार और भाजपा की प्रतिबद्धता है। उनके एजेंडे में विकास नहीं है। जब हमने 36 घंटे तक सदन चलाया था तब भी सपा ने वॉकआउट किया था। विकास उनके एजेंडे में नहीं है इसलिए बेसिरपैर की बातें बोल कर वे ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वे पहले से ही कुख्यात हैं।