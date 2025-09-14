प्राइवेट गाड़ियों को जारी कर दिए गए सरकारी वाहनों के नंबर, एआरटीओ समेत तीन खिलाफ एफआईआर

रविवार की शाम आरटीओ मुरादाबाद ने एआरटीओ रामपुर समेत तीन के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। एआरटीओ के खिलाफ परिवहन आयुक्त ने शनिवार को ही शासन को निलंबन की संस्तुति रिपोर्ट भेजी थी।

यूपी के रामपुर में सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित बीजी सिरीज के नंबर निजी वाहनों को जारी करने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। रविवार की शाम आरटीओ मुरादाबाद ने एआरटीओ रामपुर समेत तीन के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। एआरटीओ के खिलाफ परिवहन आयुक्त ने शनिवार को ही शासन को निलंबन की संस्तुति रिपोर्ट भेजी थी।

तीन सितंबर को परिवहन आयुक्त के संज्ञान में आया था कि यूपी-22बीजी सिरीज के नंबर निजी वाहनों के लिए अलॉट किए गए हैं। जिस पर परिवहन आयुक्त ने जांच बैठा दी थी। उप परिवहन आयुक्त बरेली ने जब रामपुर आकर एआरटीओ आफिस में इसकी जांच की तो आरोप सही पाए गए। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेजी थी। जिस पर शनिवार को परिवहन आयुक्त ने शासन को एआरटीओ रामपुर के निलंबन की संस्तुति करते हुए आरटीओ मुरादाबाद को एफआईआर कराने के आदेश दिए थे।