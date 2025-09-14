Government vehicle numbers issued to private vehicles FIR against three including rampur ARTO प्राइवेट गाड़ियों को जारी कर दिए गए सरकारी वाहनों के नंबर, एआरटीओ समेत तीन खिलाफ एफआईआर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGovernment vehicle numbers issued to private vehicles FIR against three including rampur ARTO

प्राइवेट गाड़ियों को जारी कर दिए गए सरकारी वाहनों के नंबर, एआरटीओ समेत तीन खिलाफ एफआईआर

रविवार की शाम आरटीओ मुरादाबाद ने एआरटीओ रामपुर समेत तीन के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। एआरटीओ के खिलाफ परिवहन आयुक्त ने शनिवार को ही शासन को निलंबन की संस्तुति रिपोर्ट भेजी थी।

Dinesh Rathour रामपुर, प्रमुख संवाददाताSun, 14 Sep 2025 10:51 PM
share Share
Follow Us on
प्राइवेट गाड़ियों को जारी कर दिए गए सरकारी वाहनों के नंबर, एआरटीओ समेत तीन खिलाफ एफआईआर

यूपी के रामपुर में सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित बीजी सिरीज के नंबर निजी वाहनों को जारी करने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। रविवार की शाम आरटीओ मुरादाबाद ने एआरटीओ रामपुर समेत तीन के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। एआरटीओ के खिलाफ परिवहन आयुक्त ने शनिवार को ही शासन को निलंबन की संस्तुति रिपोर्ट भेजी थी।

तीन सितंबर को परिवहन आयुक्त के संज्ञान में आया था कि यूपी-22बीजी सिरीज के नंबर निजी वाहनों के लिए अलॉट किए गए हैं। जिस पर परिवहन आयुक्त ने जांच बैठा दी थी। उप परिवहन आयुक्त बरेली ने जब रामपुर आकर एआरटीओ आफिस में इसकी जांच की तो आरोप सही पाए गए। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेजी थी। जिस पर शनिवार को परिवहन आयुक्त ने शासन को एआरटीओ रामपुर के निलंबन की संस्तुति करते हुए आरटीओ मुरादाबाद को एफआईआर कराने के आदेश दिए थे।

जिस पर रविवार की शाम आरटीओ मुरादाबाद राजेश सिंह सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचे और प्रकरण में आरोपी एआरटीओ/पंजीयन अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव, डीबीए रामेश्वर नाथ द्विवेदी और एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस संजीव कुमार ने बताया कि आरटीओ मुरादाबाद की तहरीर के आधार पर एआरटीओ रामपुर समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

Rampur News UP Sarkar Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |