यूपी के सभी जिलों में क्या करने जा रही सरकार? पटेल की जयंती पर सीएम योगी ने कर दी घोषणा
पटेल जयंती पर यूपी के 75 जिलों को लेकर घोषणा करते हुए सीएम योगी ने कहा, रोजगार तलाश रहा कोई भी व्यक्ति चाहे वह युवा हो या अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो, इन केंद्रों से संपर्क कर सकता है जो उनके लिए अवसर सुलभ कराएगा।
Lucknow News: सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश के सभी 75 जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल एवं रोजगार जोन स्थापित किए जाएंगे जो युवाओं को उद्योग उन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। सीएम योगी ने कहा कि यह पहल पांच जिलों-गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी एवं गौतमबुद्ध नगर में शुरू की गई है, जबकि सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों में केंद्र स्थापित करने के लिए धन पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।
सीएम योगी ने कहा कि सरकार धन उपलब्ध कराएगी और स्थानीय अधिकारी इन केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे जिसे उद्योगों और अन्य संस्थानों के साथ साझीदारी में विकसित किया जाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर में टाटा के साथ मिलकर एक बड़ा केंद्र स्थापित कर रहा है, जबकि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी इस पहल में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा, हम धीरे धीरे इस पहल का सभी 75 जिलों में विस्तार करेंगे। रोजगार तलाश रहा कोई भी व्यक्ति चाहे वह युवा हो या अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो, इन केंद्रों से संपर्क कर सकता है जो उनके लिए अवसर सुलभ कराएगा।
नौकरी तलाश रहे युवाओं का कराएंगे रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र नौकरी तलाश रहे लोगों का पंजीकरण करेंगे, उनकी रुचि, शैक्षणिक योग्यता आदि का आकलन करेंगे, उन्हें प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे और फिर फैक्टरियों, संस्थानों और अन्य कार्यस्थलों पर उन्हें नौकरी दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में काम करने की आकांक्षा रखने वाले अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य देशों में आवश्यक भाषा और कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों में उद्योग की विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी लाने के लिए कई संगठनों के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
पहले की सरकारों पर भी सीएम योगी ने निशाना साधा
उत्तर प्रदेश की युवा आबादी को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदेश में देश का सबसे युवा कार्यबल है और इन युवाओं को रोजगार लायक बनाने के लिए इनका कौशल विकास करना आवश्यक है। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पूर्व में माफियाओं के गिरोहों का रोजगार के अवसरों पर नियंत्रण था और युवा लोग रोजगार से वंचित रह जाते थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को सीधी सरकारी नौकरियां दीं।
जातिवाद और जिन्नावाद का मुकाबला मिलकर करना होगा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर समाज को बांटने वाली ताकतों पर प्रहार करते हुये कहा कि राष्ट्रीय एकता को तब खतरा होता है, जब हम जाति, क्षेत्र के नाम पर बंटते और कमजोर होते हैं। योगी ने कहा, 'जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, तब बीमारी होती है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद वही बीमारी है, जो समाज की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है और फिर आक्रांताओं को हमला करने के लिए आमंत्रित करती हैं। लौह पुरुष का अनुयायी वही हो सकता है जो भारत की एकता, सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है।' मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्ना को आदर्श मानने, समाज को बांटने वाले विभाजनकारी लोग वल्लभ भाई पटेल के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।