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‘बहुजन महापुरुषों का अपमान करने वाली सरकार की कुर्सी तोड़ देंगे’; सीतापुर में खूब गरजे चंद्रशेखर आजाद

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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सीतापुर में आयोजित सभा में चंद्रशेखर आजाद खूब गरजे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि  बहुजन महापुरुषों का अपमान करने वाली सरकार की कुर्सी तोड़ देंगे।

‘बहुजन महापुरुषों का अपमान करने वाली सरकार की कुर्सी तोड़ देंगे’; सीतापुर में खूब गरजे चंद्रशेखर आजाद

Chandrashekhar Azad News: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को सीतापुर पहुंचे। यहां चंद्रशेखर आजाद ने सभा को संबोधित किया। रामपुर मथुरा के मंझगवा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर खूब गरजे। चंद्रशेखर ने कहा कि रामपुर मथुरा के मंझगवा गांव में एक द्वार बना है। ये द्वार प्रधान ने अपने पिता के नाम पर नहीं बनवाया। बल्कि अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक के नाम पर बनवाया है। जिसका उद्घाटन एक बहुजन बेटे को करना था। अब बहुजन महापुरुष के नाम पर गेट है तो सरकार के पेट में दर्द हो गया। आज गेट कपड़े से ढकवा दिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार महापुरुषों का अपमान करना चाहती है। महापुरुषों का अपमान करने वाली सरकार की कुर्सी तोड़ देंगे।

सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि सीतापुर में बहुजन महापुरुषों का अपमान हुआ है। मुझे इस बात का दुख है। सरकार को चुभ गया कि चंद्रशेखर इस गेट का लोकार्पण कर रहा है। मै कहता हूं कि मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, आईजी आकर लोकार्पण कर दें लेकिन अगर गेट टूटा तो ये याद रखे कि लखनऊ में बैठे लोग चैन से सो नहीं पाएंगे। सरकार के पास रोजगार नहीं है। नीट का पेपर नहीं करा पा रहे हैं। हम 33 बिंदुओं का घोषणा पत्र लेकर आए हैं। महिलाओं को रोजगार और व्यापार शुरू करने के अवसर, पक्के आवास की सुविधा देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने महमूद के नई बाजार उत्तरी स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में पहुंचकर वहां पुष्पर्चन करने के साथ माल्यार्पण कर महर्षि वाल्मीकि का पूजन अर्चन किया उन्होंने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हेमू वाल्मीकि के घर पहुंच कर परिजनों का हाल-चाल जाना वह कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया

चंद्रशेखर भी जेल जाएंगे

सांसद ने कहा कि मंझगवा प्रधान चन्द्रिका प्रसाद मौर्य पर मुकदमा हुआ है। हम लोग झूठे मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं है। ऐसा गेट हर गांव के बाहर होना चाहिए। अगर प्रधान जेल गए तो चंद्रशेखर आजाद भी जेल जाएंगे। उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखने की अपील की।

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गेट पर रुक कर जाना पूरा मामला

चंद्रशेखर आजाद का काफिला सबसे पहले मंझगवा गांव के बाहर बने सम्राट अशोक स्मृति द्वार पर रुका। गाड़ी से उतरकर चंद्रशेखर ने गेट की स्थिति देखी। ग्राम प्रधान को बुलाकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली। चंद्रशेखर के गेट पर रुकते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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