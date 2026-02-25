Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में बंद सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन वापस लेगी योगी सरकार, बनेंगे अपार्टमेंट; लगेंगे नए उद्योग

Feb 25, 2026 05:21 am ISTAjay Singh शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ
share Share
Follow Us on

योगी सरकार चाहती है कि अब ऐसी जमीन को वापस लेकर उनको  फिर से इस्तेमाल में लाया जाए। ये भूमि अधिकतर शहर के प्रमुख स्थानों पर हैं। अंदर वाली ऐसी भूमि पर मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति होगी, जिससे आवासीय के साथ व्यावसायिक इस्तेमाल हो सके। शहर के बाहर भूमि को उद्योग लगाने के लिए दिए जाएंगे।

यूपी में बंद सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन वापस लेगी योगी सरकार, बनेंगे अपार्टमेंट; लगेंगे नए उद्योग

योगी सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने और उद्योग लगाने के लिए भूमि की व्यवस्था कराने के लिए सालों से बंद पड़े केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की भूमि को वापस लेने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जिम्मेदारी ‘स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन’ को सौंपी है। प्रदेश भर से ऐसी भूमि का ब्योरा एकत्र करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इन जमीनों को लेकर शहरों में अपार्टमेंट और उद्योग लगाने के लिए दिए जाएंगे।

सालों से बंद उपक्रम लिए जाएंगे

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम लगाने के लिए यूपी से समय-समय पर काफी भूमि ली है। इन पर लेदर फैक्ट्री, लाल इमली, कपड़ा उद्योग के साथ अन्य तरह के उपक्रम लगाए गए। बदले समय के साथ उपयोगिता समाप्त होती गई और ये बंद होते गए। कुछ मामलों का विवाद न्यायालयों में भी चल रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि अब ऐसी जमीन को वापस लेकर उनको पुन: इस्तेमाल में लाया जाए। ये भूमि अधिकतर शहर के प्रमुख स्थानों पर हैं। अंदर वाली ऐसी भूमि पर मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति होगी, जिससे आवासीय के साथ व्यावसायिक इस्तेमाल हो सके। शहर के बाहर भूमि को उद्योग लगाने के लिए दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री में बनाया नियम, आधार के साथ अब ये भी अनिवार्य

कानपुर-प्रयागराज में मिली जमीन, बाकी का इंतजार

कानपुर और प्रयाराज जिलों से रिपोर्ट आ गई है। कानपुर में एनटीसी म्योर मिल की 178304, विक्टोरिया मिल 128504, टैफ्को लाल इमली वूलेन मिल 898706 वर्ग मीटर भूमि है। प्रयागराज में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. की 321 एकड़ और भारत पम्पस एंड कंप्रेसर्स लि की 295 एकड़ भूमि है। अन्य जिलों से रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

जमीन वापस मिलने पर यूपी को होगा आर्थिक लाभ

स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ने डीएम, मंडलायुक्तों से रिपोर्ट मांगी है। उन्हें भेजे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैसे भारत लेदर कार्पोरेशन, टैफ्को आदि को यूपी में भूमि दी गई थी। इनमें बहुत सी लंबे समय से बंद हैं। अब ये भूमि अनुपयोगी पड़ी है। इस श्रेणी की भूमि राज्य के पास वापस आ जाए तो उस पर कई आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इससे जहां एक ओर बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार के वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में इन आठ लाख छात्रों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार इन्हें भी देगी स्कॉलरशिप

क्या बोले अधिकारी

स्टेट ट्रांसफार्मेंशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यूपी में बंद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दी भूमि वापस ली जाएगी। इसके लिए नीति लाई जाएगी। इसके बाद मिश्रित भू-उपयोग के साथ उद्योग के लिए दी जाएगी। दो जिलों की रिपोर्ट आ गई है। शेष अन्य जिलों से रिपोर्ट आने का इंतजार है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Yogi Sarkar UP Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |