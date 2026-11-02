ई-रिक्शों की संख्या को लेकर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार को यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश
लखनऊ में यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ई-रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने और प्रतिबंधित मार्गों पर उनके संचालन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ, विधि संवाददाता। राजधानी में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ई-रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने और प्रतिबंधित मार्गों पर उनके संचालन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि लखनऊ की सड़कों पर लगभग 1.33 लाख ई-रिक्शों का संचालन यातायात जाम का मुख्य कारण है। ऐसे में इनकी संख्या निर्धारित सीमा से अधिक होने पर नए पंजीकरण रोकने की जरूरत है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को नियत की है।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सूरज सिंह विसेन की ओरसे दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्यसरकार को निर्देश दिया है कि यदि लखनऊ अथवा प्रदेश के किसी अन्य शहर में ई-रिक्शों की संख्या आवश्यकता से अधिक है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के तहत नए ई-रिक्शों के पंजीकरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
ई-रिक्शों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य व्यवस्था जरूरी
न्यायालय ने कहा कि ई-रिक्शों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य व्यवस्था का पालन जरूरी है। सुनवायी के दौरान कोर्ट के सामने आया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ई-रिक्शा पंजीकरण के मुददे पर जो जानकारी दी है उससे स्पष्ट है कि केंद्र ने सिर्फ पंजीकरण शुल्क में छूट की बात कही है, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के तहत पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त करने की बात नहीं की गई है इसलिए बिना वैध पंजीकरण के ई-रिक्शों का संचालन स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 178 के तहत ई-रिक्शों के संचालन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति का भी उल्लेख किया। इस संबंध में 12 मई 2022 का आदेश पहले से लागू है,जिसके तहत राजधानी के कई मार्गों पर ई-रिक्शों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नागरिकों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित करे सरकार
खंडपीठ ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद आदेश का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। लिहाजा विशेष जांच दल (एसआइटी) कोआदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एसआइटी को पूर्वआदेश की समीक्षा कर अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में भी प्रतिबंध लागू करने पर विचार करने को कहा गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ई-रिक्शों के संचालन पर प्रतिबंध लगाते समय वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए जाए, ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने कानिर्देश दिया गया है। वहीं इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि कमता चौराहे और पॉलीटेक्निक-कमता-चिनहट मार्ग पर यातायात की समस्या का स्थायी और दीर्घकालीन समाधान आवश्यक है। न्यायालय के सामने आया कि आईआईटी बीएचयू यातायात के बहुदिशीय प्रवाह, यातायात अनुकरण अध्ययन तथातकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगा और इसके आधार पर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
चाइनीज मांझा पर रोक को लेकर प्रभावी कदम न उठाने पर हाईकोर्ट नाराज
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइनीज मांझा को लेकर राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई प्रभावी न उठाए जाने पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि नियत करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि याचिका को अगली सुनवाई पर पहले केस के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया। वहीं राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को जानकारी दी गई कि ऐसे मांझे की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान बनाए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।