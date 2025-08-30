Government should provide security to the person challenging Rahul Gandhi citizenship, Allahabad High Court's Lucknow राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले को सुरक्षा दे सरकार, हाईकोर्ट का आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Government should provide security to the person challenging Rahul Gandhi citizenship, Allahabad High Court's Lucknow

राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले को सुरक्षा दे सरकार, हाईकोर्ट का आदेश

राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले विग्नेश शिशिर को  सरकार सुरक्षा दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है। गृह मंत्रालय व आईबी तथा अन्य से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी।

Deep Pandey लखनऊ, विधि संवाददाताSat, 30 Aug 2025 01:51 PM
राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले को सुरक्षा दे सरकार, हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले एस. विग्नेश शिशिर को सुरक्षा देने के आदेश गृह मंत्रालय, सरकार को दिए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मामले में विचार की आवश्यकता है क्योंकि याची ने एक अत्याधिक शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमे कर रखे हैं, उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और उसे रायबरेली पुलिस के समक्ष स्वयं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में उपस्थित भी होना है। इसी के साथ न्यायालय ने गृह मंत्रालय व आईबी तथा अन्य से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर पारित किया। याची की ओर से दलील दी गई कि उसने राहुल गांधी के विरुद्ध जून 2024 में सीबीआई के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी जिसकी विवेचना एंटी करप्शन को स्थानांतरित कर दी गई। कहा गया कि उक्त विवेचना के दौरान याची कई बार जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित हुआ तथा साक्ष्य उपलब्ध कराए।

राहुल गांधी का ब्रिटिश पासपोर्ट यूके सरकार से मिला

याची ने दावा किया कि इसी वर्ष मई के दूसरे सप्ताह में यूके से उसे राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई है। इसके पश्चात 26 जुलाई 2025 को उसने राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने संबंधी प्रार्थना पत्र एसपी, रायबरेली को भेजा है, जिसके तहत 19 अगस्त 2025 को रायबरेली पुलिस ने उसे नोटिस जारी करते हुए, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।

याची ने कोर्ट के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर यह भी दलील कि उसने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज भी जांच एजेंसी को दिए जिसमें 21 अगस्त 2003 को यूके में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी बैकऑप्स के दस्तावेज भी शामिल हैं, उक्त दस्तावेजों के अनुसार राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक व उक्त कंपनी का डायरेक्टर बताते हुए, अपना पता 2, फ्रोंगल वे, लंदन बताया है। याची ने यह भी दावा किया कि उसने केरल के वायनाड में उप चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के उम्मीदवारी के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन उसकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया लिहाजा वह उनके सांसद चुने जाने के विरुद्ध अधिकार पृच्छा याचिका दाखिल करने वाला है।

मुकदमे के कारण धमकियां मिलती हैं

याची का कहना है कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा के विरुद्ध मुकदमे व शिकायतें करने के कारण उसे हर दिन धमकियां मिलती हैं और खतरे का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अपने मुकदमों में पैरवी के लिए उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। न्यायालय ने सभी परिस्थितियों पर गौर करने के उपरांत गृह मंत्रालय को याची के 24 घंटे सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी लगाने का आदेश दिया।

