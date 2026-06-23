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अखिलेश ने कहा- अग्निकांड में एक करोड़ मुआवजा, घायलों को नौकरी पर लौटने तक वेतन दे सरकार

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ अग्निकांड के घायलों से मिलने केजीएमयू पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे को सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नतीजा बताया। उन्होंने घायलों के इलाज, एक युवक का वेतन जारी रखने और मृतकों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की।

अखिलेश ने कहा- अग्निकांड में एक करोड़ मुआवजा, घायलों को नौकरी पर लौटने तक वेतन दे सरकार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ के केजीएमयू पहुंचकर अग्निकांड में घायल लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यदि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और कई लोगों की जान बच सकती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि वह एक ऐसे युवक से मिले हैं, जिसने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। युवक परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है और लंबे समय तक उसका इलाज चलेगा। उन्होंने मांग की कि युवक के पूरी तरह स्वस्थ होकर दोबारा नौकरी पर लौटने तक उसका वेतन जारी रखा जाए और सरकार उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करे।

मृतकों के परिवारों को एक करोड़ की मदद मिले- अखिलेश

सपा प्रमुख ने कहा कि अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकार कम से कम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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लखनऊ आग कांड में 15 की मौत

आपको बता दें अलीगंज सेक्टर-डी स्थित तीन मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लग गई थी। इसमें छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। जान बचाने के लिए दूसरे और तीसरे तलों से एसी के पाइप के सहारे व खिड़कियां तोड़कर कुछ लोग कूद गए, जिनमें से 9 लोग घायल हो गए। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मु्ख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद पुलिस ने इमारत के मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

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अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन

इमारत के बेसमेंट में पेट शॉप के पेट्स रखे गए थे और भूतल पर पेट शॉप व क्लीनिक था। प्रथम तल पर इसी शॉप का सामान भरा था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग इसी फ्लोर से लगने की आशंका है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो सात दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं, रिहायशी नक्शा पास कर इमारत का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर एलडीए ने बिल्डिंग ढहाने के लिए नोटिस चस्पा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर संवेदना और दुख प्रकट किया। उन्होने लिखा कि लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। पीड़ितों की हरसंभव मदद की जा रही है।

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