अखिलेश ने कहा- अग्निकांड में एक करोड़ मुआवजा, घायलों को नौकरी पर लौटने तक वेतन दे सरकार

लखनऊ अग्निकांड के घायलों से मिलने केजीएमयू पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे को सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नतीजा बताया। उन्होंने घायलों के इलाज, एक युवक का वेतन जारी रखने और मृतकों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ के केजीएमयू पहुंचकर अग्निकांड में घायल लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यदि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और कई लोगों की जान बच सकती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि वह एक ऐसे युवक से मिले हैं, जिसने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। युवक परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है और लंबे समय तक उसका इलाज चलेगा। उन्होंने मांग की कि युवक के पूरी तरह स्वस्थ होकर दोबारा नौकरी पर लौटने तक उसका वेतन जारी रखा जाए और सरकार उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करे।

मृतकों के परिवारों को एक करोड़ की मदद मिले- अखिलेश सपा प्रमुख ने कहा कि अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकार कम से कम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लखनऊ आग कांड में 15 की मौत आपको बता दें अलीगंज सेक्टर-डी स्थित तीन मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लग गई थी। इसमें छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। जान बचाने के लिए दूसरे और तीसरे तलों से एसी के पाइप के सहारे व खिड़कियां तोड़कर कुछ लोग कूद गए, जिनमें से 9 लोग घायल हो गए। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मु्ख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद पुलिस ने इमारत के मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।