गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे सरकार; यूपी के मौलाना ने ईदगाह से मुसलमानों को संकल्प दिलाया

अमरोहा के चुचैला कलां ईदगाह में ईदुल अजहा पर मुस्लिम समुदाय ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने का संकल्प लिया। मौलाना वकील अहमद ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गो हत्या पर सख्त कानून की मांग उठाई।

अमरोहा जिले के चुचैला कलां में ईदुल अजहा का पर्व इस बार धार्मिक आस्था, सामाजिक सौहार्द और कानून पालन के संदेश के साथ मनाया गया। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र स्थित चुचैला कलां ईदगाह में नमाज के दौरान मौलाना वकील अहमद ने मुस्लिम समुदाय से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की। उन्होंने लोगों से हाथ उठवाकर कानून का पालन करने और किसी भी स्थिति में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न देने का संकल्प भी दिलाया। मौलाना ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि गाय करोड़ों लोगों की आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने गो हत्या करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाने और फांसी जैसी सख्त सजा देने की भी मांग की।

गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे सरकार- मौलाना मौलाना ने ईदगाह में मौजूद लोगों से इस मांग का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक धार्मिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने लोगों से इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की बात भी कही। ईदगाह में मौजूद लोगों ने मौलाना की अपील का समर्थन किया और कानून पालन का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला।

मुस्लिम समाज ने तेज की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग ईदगाह में नमाज से पहले मौलाना वकील अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि इस्लाम अमन, भाईचारे और कानून के सम्मान का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मौलाना ने कहा कि धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ देश के कानून और सामाजिक भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की ओर से भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेज हुई है। इससे पहले आगरा में ताजमहल की शाही मस्जिद में आयोजित मुस्लिम महापंचायत में भी ऐसी मांग उठाई गई थी।