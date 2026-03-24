Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सभी कोल्ड स्टोरेज की जांच के आदेश, शासन ने हादसे पर बनाई टीम; एक हफ्ते में देगी रिपोर्ट

Mar 24, 2026 09:44 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
share

उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने निर्देश दिया कि प्रयागराज में जितने भी शीतगृह संचालित हैं, सभी जगह सुरक्षा मानकों की जांच करें। जहां भी मानकों का उल्लंघन पाया जाए उसे तत्काल बंद करा दिया जाए। सौरभ श्रीवास्तव के निलंबन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शासन ने भी जांच टीम गठित की है।

सभी कोल्ड स्टोरेज की जांच के आदेश, शासन ने हादसे पर बनाई टीम; एक हफ्ते में देगी रिपोर्ट

प्रयागराज के चंदापुर के आदर्श कोल्ड स्टोरेज में सोमवार को हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन ऐक्शन मोड में है। मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोल्ड स्टोरेज का भवन देख नाराजगी जाहिर की। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक कर उन्हें इस घटना से सबक लेने को कहा। निर्देश दिया कि जिले में जितने भी शीतगृह संचालित हैं, सभी जगह सुरक्षा मानकों की जांच करें। जहां भी मानकों का उल्लंघन पाया जाए उसे तत्काल बंद करा दिया जाए। उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव के निलंबन की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन अपने स्तर से तो घटना की जांच करा ही रहा है, शासन ने भी संयुक्त निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दी है, जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

जिस कोल्ड स्टोरेज में हादसा हुआ, उसका भवन बेहद जर्जर बताया जा रहा है। 2025 में इसका लाइसेंस नवीनीकृत किया गया था, ऐसे में सवाल उठता है कि उस वक्त उद्यान अधिकारी ने इसका भौतिक सत्यापन आखिर क्यों नहीं किया? इसी आरोप में दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की गई है लेकिन इस प्रकरण में अन्य विभाग के अफसर खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। भवनों की देखरेख का जिम्मा लोक निर्माण विभाग का है, जांच के दायरे में वे भी आएंगे। अमोनिया के रिसाव के मामले में अग्निशमन विभाग की भी जवाबदेही बनेगी। कई और सवाल हैं, जिसका खुलासा आगे जांच कमेटियों की रिपोर्ट में होगा।

ये भी पढ़ें:कोल्ड स्टोरेज हादसे में बेटे-भतीजे संग पूर्व मंत्री जेल गए, जानें FIR की खास बात

किसानों के नष्ट हुए आलू की भरपाई कोल्ड स्टोरेज संचालक से कराने के निर्देश

मंत्री ने बैठक के दौरान अफसरों को निर्देश दिया कि कोल्ड स्टोरेज में रखा किसानों का जो आलू नष्ट हुआ है, उसकी भरपाई कोल्ड स्टोर संचालक से कराई जाए। किसानों का किसी प्रकार नुकसान नहीं होना चाहिए। बैठक में अफसरों ने बताया कि कोल्ड स्टोर की क्षमता 50 किलो वाले 1.45 लाख पैकेट (बोरी) रखने की है। अफसरों ने कोल्ड स्टोर में 1.30 लाख पैकेज रखने की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी की अफसरों को दो टूक- यूपी में ये कतई बर्दाश्त नहीं; चूके तो भुगतेंगे

शासन की जांच कमेटी में तीन सदस्य, एक हफ्ते में देंगे रिपोर्ट

मंत्री ने पुलिस आयुक्त जोंगेंद्र कुमार, डीएम मनीष कुमार वर्मा, अपर पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा सहित अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को सभी संचालित कोल्ड स्टोर के मानक की जांच कर आख्या देने तथा मानक के अनुसार संचालित न होने वाले कोल्ड स्टोर को बंद कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि घटना की जांच के लिए संयुक्त निदेशक उद्यान के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जो दुर्घटना के कारणों की रिपोर्ट एक हफ्ते में प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:कैसे हुआ धमाका, किसका था कोल्ड स्टोरेज, मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन?

घायलों का जाना हाल, कहा हम आपके साथ

उद्यान मंत्री ने अस्पताल पहुंच कर हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जाना। मंत्री ने एसआरएन और बेली अस्पताल में प्रत्येक घायल से मिलकर उनसे घटना के बारे में जानकारी ली और चिकित्सकों को निर्देश दिया कि किसी के उपचार में किसी प्रकार की कमी न होने पाए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |