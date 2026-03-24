सभी कोल्ड स्टोरेज की जांच के आदेश, शासन ने हादसे पर बनाई टीम; एक हफ्ते में देगी रिपोर्ट

उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने निर्देश दिया कि प्रयागराज में जितने भी शीतगृह संचालित हैं, सभी जगह सुरक्षा मानकों की जांच करें। जहां भी मानकों का उल्लंघन पाया जाए उसे तत्काल बंद करा दिया जाए। सौरभ श्रीवास्तव के निलंबन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शासन ने भी जांच टीम गठित की है।

प्रयागराज के चंदापुर के आदर्श कोल्ड स्टोरेज में सोमवार को हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन ऐक्शन मोड में है। मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोल्ड स्टोरेज का भवन देख नाराजगी जाहिर की। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक कर उन्हें इस घटना से सबक लेने को कहा। निर्देश दिया कि जिले में जितने भी शीतगृह संचालित हैं, सभी जगह सुरक्षा मानकों की जांच करें। जहां भी मानकों का उल्लंघन पाया जाए उसे तत्काल बंद करा दिया जाए। उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव के निलंबन की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन अपने स्तर से तो घटना की जांच करा ही रहा है, शासन ने भी संयुक्त निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दी है, जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

जिस कोल्ड स्टोरेज में हादसा हुआ, उसका भवन बेहद जर्जर बताया जा रहा है। 2025 में इसका लाइसेंस नवीनीकृत किया गया था, ऐसे में सवाल उठता है कि उस वक्त उद्यान अधिकारी ने इसका भौतिक सत्यापन आखिर क्यों नहीं किया? इसी आरोप में दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की गई है लेकिन इस प्रकरण में अन्य विभाग के अफसर खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। भवनों की देखरेख का जिम्मा लोक निर्माण विभाग का है, जांच के दायरे में वे भी आएंगे। अमोनिया के रिसाव के मामले में अग्निशमन विभाग की भी जवाबदेही बनेगी। कई और सवाल हैं, जिसका खुलासा आगे जांच कमेटियों की रिपोर्ट में होगा।

किसानों के नष्ट हुए आलू की भरपाई कोल्ड स्टोरेज संचालक से कराने के निर्देश मंत्री ने बैठक के दौरान अफसरों को निर्देश दिया कि कोल्ड स्टोरेज में रखा किसानों का जो आलू नष्ट हुआ है, उसकी भरपाई कोल्ड स्टोर संचालक से कराई जाए। किसानों का किसी प्रकार नुकसान नहीं होना चाहिए। बैठक में अफसरों ने बताया कि कोल्ड स्टोर की क्षमता 50 किलो वाले 1.45 लाख पैकेट (बोरी) रखने की है। अफसरों ने कोल्ड स्टोर में 1.30 लाख पैकेज रखने की जानकारी दी।

शासन की जांच कमेटी में तीन सदस्य, एक हफ्ते में देंगे रिपोर्ट मंत्री ने पुलिस आयुक्त जोंगेंद्र कुमार, डीएम मनीष कुमार वर्मा, अपर पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा सहित अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को सभी संचालित कोल्ड स्टोर के मानक की जांच कर आख्या देने तथा मानक के अनुसार संचालित न होने वाले कोल्ड स्टोर को बंद कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि घटना की जांच के लिए संयुक्त निदेशक उद्यान के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जो दुर्घटना के कारणों की रिपोर्ट एक हफ्ते में प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।