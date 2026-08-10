Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेरोजगारी-महंगाई दूर करने के गंभीर प्रयास करे सरकार, मायावती ने पेपरलीक पर भी घेरा

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मायावती ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने  केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी-महंगाई दूर करने के गंभीर प्रयास करे।

मायावती
बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेरोजगारी-महंगाई समेत जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेरोजगारी-महंगाई समेत जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। मायावती ने सोमवार को केंद्र व राज्य सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर पेपरलीक व भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां कराए जाने की मांग उठाई। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना बंद करे।

मायावती ने कहा कि बसपा ने यूपी में अपनी सरकार के दौरान पुलिस व पंचायती राज विभाग में लगभग सवा दो लाख नए सरकारी पद सृजित करे तथा भर्ती पर लगी रोक को हटाकर सर्वसमाज के लाखों लोगों की सरकारी नौकरियों में बहाली की। उन्होंने लंबे समय से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व अन्य राज्यों में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन, महिला असुरक्षा, पेपरलीक व भ्रष्टाचार से त्रस्त लोगों को राहत दिलाए जाने तथा इन गंभीर समस्याओं के निदान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग केंद्र और राज्य सरकारों से बार-बार की पर किसी ने ठोस कदम नहीं उठाए।

ये भी पढ़ें:मायावती का RSS पर पलटवार, बोलीं- आरक्षण का लाभ छोड़ने की सलाह जातिवादी सोच
ये भी पढ़ें:प्रिंस युकेश सिंह कौन हैं? उमाशंकर के बेटे को मायावती राजनीति में आगे बढ़ाएंगी

संसद के वर्तमान सत्र में अब तक जारी गतिरोध को भी समाप्त किया जाना जरूरी

मायावती ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में जंतर-मंतर पर चले बहुचर्चित आंदोलन के चलते देश के शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। केंद्र व राज्य सरकारों को बेरोजगारी की मार से पीड़ित परिवारों की वास्तविक चिंता करनी चाहिए। कहा कि सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना बंद करके सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों पर पेपरलीक व भ्रष्टाचार मुक्त समयबद्ध भर्तियां कराए। उन्होंने आरक्षण को काफी हद तक निष्प्रभावी व निष्क्रिय बना दिए जाने का आरोप भी लगाया। कहा कि संसद के वर्तमान सत्र में अब तक लगातार जारी गतिरोध को भी समाप्त किया जाना जरूरी है।

आरक्षण जातिवादी व्यवस्था के शिकार शोषितों-पीड़ितों का अधिकार : मायावती

इससे पहले रविवार को बसपा सुप्रीमो ने पीडीए को लेकर सपा को घेरने के बाद आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर हमला बोला था। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताते लिखा था कि आरक्षण जातिवादी व्यवस्था के शिकार शोषितों-पीड़ितों का अधिकार है। मायावती ने कहा कि आरएसएस भी आरक्षण को लेकर राजनीति करना छोड़ दें। इससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ की वकालत बंद करें।मायावती ने कहा कि देश में बहुजन समाज में खासकर एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को मामला है। इनकी आत्मसम्मान की जिन्दगी से जुड़ा अति-महत्वपूर्ण व अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के बारे में आरएसएस प्रमुख का अभी हाल में फिर से यह कहना कि आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया है, जिससे समाज में कड़वाहट भरी है तथा आरक्षण के लाभार्थियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यह उनकी ऐसी जातिवादी सोच है, जिससे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति तो हो सकती है पर इससे संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Mayawati अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।