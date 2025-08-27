युवाओं को इजराइल के युद्ध में झोंक रही सरकार, रोजगार महाकुंभ को लेकर अजय राय का बड़ा आरोप

राजधानी लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ को लेकर कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अजय राज ने कहा कि रोजगार के नाम पर युवाओं को इजराइल के युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उन्हे युद्धग्रस्त क्षेत्र में झोंकना चाहती है। अजय राय ने सरकार की तरफ से आयोजित रोजगार महाकुंभ को लेकर कहा कि अभ्यर्थियों को इजरायल में नौकरी दिलाने की बात कहकर बुलाया गया है जबकि इजरायल एक युद्धग्रस्त देश है। वहां की मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद भी सरकार हमारे देश के युवाओं को युद्ध में झोंकना चाहती है। वह इन युवाओं के बेरोजगारी दूर करने की वजह उनके जीवन पर भी संकट खड़ा कर रही है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उप्र सरकार रोजगार देने में असफल है। खासतौर पर युवा बेरोजगार हैं और निराश हैं। सरकार अपनी कमियों को छिपा के लिए तथाकथित रोजगार महाकुम्भ जैसे झूठे आयोजन कर रही है जहां युवाओं को सिर्फ छला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और संवेदनहीनता से भरे इस कुम्भ में बच्चों, युवाओं के सीवी और डिग्रियां कूड़े के ढेर में मिल रही हैं। घोर अव्यवस्था का शिकार इस आयोजन में दूर-दूर से आए युवा को यह तक नहीं पता कि उनका क्या होगा।

राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में सिर्फ जुमला बांट रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 24 वर्ष के युवाओं के बीच श्रम बल भागीदारी दर लगातार गिर रहा है। यह एक बहुत ही निराशाजनक ट्रेंड है। इसका मतलब यह है कि युवा इतने निराश हो गए हैं बेरोजागारी से कि अब उन्होंने रोजगार मांगना छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ती जा रही यह बात आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है।

उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। न ही युवाओं को रोजगार दे पा रही है, न ही किसानों को खाद दे पा रही है, न लोगों को बीमारी से बचा पा रही है और न ही महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही है। एक मुख्यमंत्री हैं जो आत्ममुग्धता से बाहर नही आ पा रहे हैं।

तीसरा सबसे साफ शहर लखनऊ भी अब बदहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सफाई के मामले में देश का तीसरा सबसे साफ शहर होने का दावा करने वाले लखनऊ में आज लोग गंदे पानी के कारण मर रहे है। एक फेरी करने वाले व्यक्ति जो पुराने सामान खरीद कर बेचता था जिसकी गंदे पानी की वजह से उसकी जान चली गई। जानकीपुरम जैसे एरिया में जहां नल से पानी आ रहा है उसमें सीवर का पानी आ रहा है।