यूपी में इन छात्रों के लिए हर शहर हॉस्टल बनाने जा रही सरकार, योगी के मंत्री बोले- फ्री सुविधा होगी

उत्तर प्रदेश के ओबीसी छात्रों के लिए अब हर शहर में छात्रावास बनाया जाएगा। यहां पर इन्हें मुफ्त आवासीय सुविधा दी जाएगी। योगी सरकार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विधान परिषद में विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 02:22 PM
उत्तर प्रदेश विधान मंडल में यूपी विजन पर नॉनस्टॉप चल रही है। यूपी विधान परिषद में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी छात्रों के लिए अब हर शहर में छात्रावास बनाया जाएगा। यहां पर इन्हें मुफ्त आवासीय सुविधा दी जाएगी। वहीं अभी योगी सरकार के आठ वर्ष के कार्यकाल में 1.39 लाख ओबीसी छात्रों को नि:शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है। अब आगे विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार 11 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि अभी ओबीसी बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। अब आगे इसे बढ़ाकर 60 हजार रुपये किया जाएगा। बीते साल सरकार ने 200 करोड़ रुपये शादी अनुदान में खर्च किए थे। बीते आठ साल में योगी सरकार ने 1221 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पूर्ववर्ती सपा सरकार ने मात्र 876 करोड़ रुपये खर्च किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य की सरकार में ओबीसी वर्ग का हित सबसे अधिक सुरक्षित है। विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार आगे सात करोड़ से अधिक ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाई जाएगी।

वहीं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर चर्चा के दौरान विभाग का विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के छात्र-छात्राओं को अच्छी तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों पर फीस का अधिक बोझ न पड़े इसके लिए सीट के आधार पर फीस तय की जाएगी

